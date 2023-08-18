Товарообіг України зріс із початку року на 3%. Найбільше імпортували з Китаю та Польщі

Протягом січня-липня 2023 року товарообіг України склав $57,5 млрд, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зокрема, за сім місяців в Україну імпортували товарів на суму $35,7 млрд, а експортували – на $21,8 млрд.

Водночас оподаткований імпорт становив $29 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $5,6 млрд, Польщі – $3,8 млрд та Туреччини – $2,8 млрд.

При цьому експортували з України найбільше до Польщі – на $3 млрд, Румунії – $2,2 млрд, та Китаю – на $1,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $10,6 млрд;

паливно-енергетичні товари – $6,4 млрд;

продукція хімічної промисловості – $6,4 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($13 млрд), метали та вироби з них ($2,4 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($1,9 млрд).