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Новини Енергетика
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Споживання електроенергії тримається на максимумі, Україна знову просила про аварійну допомогу

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія,експорт

Споживання електроенергії в Україні продовжує триматися на максимальних за літо значеннях. Зокрема, показник 17 серпня на 8% перевершив показник минулої п’ятниці, 11 серпня.

Але, як зауважує пресслжуба НЕК "Укренерго", рекордним досі залишається споживання 16 серпня.

Також за минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу три енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись два. Обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.

Тож, для забезпечення споживання компанія була змушена застосувати аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.

"Аварійна допомога – останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, який не вимагає обмеження споживачів", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 686 МВт. При цьому, експорт відсутній.

Автор: Юлiя Недашківська
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А як же тоді по документам є надлишок виробництва електроенергії АЕС, цей "надлишок" за копійки скуповує Ахметов? І продає українським лохам за грубі гроші.
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18.08.2023 12:14 Відповісти
Можливо, у середньому дійсно є надлишок, але у пікові години не вистачає. Це припущення дилетанта (тобто, моє). Хай експерти пояснять.
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18.08.2023 14:31 Відповісти
Ze względu na gwałtowny wzrost cen energii polski rząd zdecydował się z początkiem roku2023 wprowadzić tzw. Tarczę Solidarnościową. Jednym z jej elementów jest zamrożenie cen prądu do wysokości z 2022 r., czyli maksymalnie 0,78 zł za kWh. Taka stawka obowiązuje jednak wyłącznie w ramach określonych limitów:
do 2000 kWh zużycia - standardowy próg; do 2600 kWh - dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami; do 3000 kWh - dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny i dla rolników.

Nadwyżka powyżej wskazanych progów będzie liczona zgodnie ze standardowymi stawkami. Również w tym przypadku wprowadzono jednak limity prawne - maksymalna stawka za samąenergię (powyżej progu) wynosi 0,85 zł/kWh. Należy jednak pamiętać, że wartość ta nie obejmuje m.in. opłaty dystrybucyjnej, a także innych opłat. Maksymalna cena energii dla przedsiębiorstw wynosi z kolei 785 zł/MWh netto.
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18.08.2023 15:59 Відповісти
Потребление энергии скачет в течение суток и в зависимости от дня и погоды. Поэтому может 80% времени надлишок, а 20% в пиковых нагрузках дефицит.
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24.08.2023 14:04 Відповісти
 
 