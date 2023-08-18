Споживання електроенергії тримається на максимумі, Україна знову просила про аварійну допомогу
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Споживання електроенергії в Україні продовжує триматися на максимальних за літо значеннях. Зокрема, показник 17 серпня на 8% перевершив показник минулої п’ятниці, 11 серпня.
Але, як зауважує пресслжуба НЕК "Укренерго", рекордним досі залишається споживання 16 серпня.
Також за минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу три енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись два. Обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.
Тож, для забезпечення споживання компанія була змушена застосувати аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.
"Аварійна допомога – останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, який не вимагає обмеження споживачів", – йдеться у повідомленні.
Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 686 МВт. При цьому, експорт відсутній.
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do 2000 kWh zużycia - standardowy próg; do 2600 kWh - dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami; do 3000 kWh - dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny i dla rolników.
Nadwyżka powyżej wskazanych progów będzie liczona zgodnie ze standardowymi stawkami. Również w tym przypadku wprowadzono jednak limity prawne - maksymalna stawka za samąenergię (powyżej progu) wynosi 0,85 zł/kWh. Należy jednak pamiętać, że wartość ta nie obejmuje m.in. opłaty dystrybucyjnej, a także innych opłat. Maksymalna cena energii dla przedsiębiorstw wynosi z kolei 785 zł/MWh netto.