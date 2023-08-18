"Інтерпайп" спростовує інформацію у ЗМІ щодо співпраці із Росією

Українська промислова компанія "Інтерпайп" спростовує інформацію, поширену минулого тижня у ЗМІ, щодо начебто співпраці із Російською Федерацією.

Як наголошує пресслужба компанії, в українських засобах масової інформації "відновилася брехлива та замовна недоброчесними конкурентами медійна кампанія з дискредитації іміджу "Інтерпайп" щодо нібито ведення бізнесу у РФ після 24 лютого 2022 року.

"Інтерпайп" цілком та повністю спростовує ці брехливі звинувачення. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Інтерпайп" прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в Росії. Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами", – йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що після 24 лютого 2022 року "Інтерпайп" припинив будь-яку бізнес-діяльність в Росії та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії в РФ.

До того ж, як нагадали в пресслужбі, Росія ще у 2018 році запровадила персональні санкції проти керівництва компанії "Інтерпайп".

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2022 року компанія реалізувала 384 тис. тонн трубної продукції та 87 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.