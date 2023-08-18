Туреччина попередила Росію про неприпустимість обшуків її кораблів у Чорному морі

Туреччина обговорила з РФ інцидент із суховантажем Şükrü Okan, який минулими вихідними затримали російські військові, й попередила про неприйнятність перешкоджанню руху суден у Чорному морі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини, передає Європейська правда.

Повідомлення DMM стосувалось спростування повідомлень про нібито "напад російських військових на турецьке судно". Там пояснили, що інцидент із Şükrü Okan стався в міжнародних водах, а судно, хоч і належить турецькій компанії, перебувало під прапором Палау.

"Незважаючи на все це, після втручання в рух судна співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі", – наголосили в турецькій адміністрації.

Нагадаємо, 13 серпня у Міноборони РФ заявили, що турецьке суховантажне судно Sukru Okan під прапором Палау, що прямувало в порт "Ізмаїл", не відреагувало на вимогу російських військових про примусову зупинку для огляду. Після цього російський бойовий корабель "відкрив попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", а з вертольота на суховантажне судно висадилася група російських військових.

Після завершення примусового огляду судно відпустили, однак воно змінило курс і наразі зупинилося в одному з румунських портів.

У Міноборони Туреччини розпочали розслідування цього інциденту.

Як повідомлялося, 19 липня Міноборони РФ заявило, що у зв’язку із припиненням "зернової угоди" згортається гуманітарний коридор у Чорному морі, а судна, що йдуть в українські порти, будуть розглядатися як "потенційні перевізники військових вантажів".

У відповідь Міноборони України оголосило, що також може розглядати всі судна, що прямують Чорним морем у напрямку російських портів або окупованих РФ українських портів, як причетні до перевезення вантажів воєнного призначення.