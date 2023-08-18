Україна платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації, – ЗМІ. ВIДЕО

Сонячні електростанції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника голови Офіса президента Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року.

Як ідеться у матеріалі Bihus.Info, імовірно, ці СЕС не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Після лютого 2022 року під російську окупацію потрапили кілька десятків "зелених" станцій. Серед них – сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від державного підприємства "Гарантований покупець".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримувала низка інших виробників. Наприклад СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

За даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 року. Тобто вони не мали фізичного зв’язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач.

"Відтак електроенергія з СЕС в окупації, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українськми законодавством, ДП "Гарантований покупець" має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства", – пояснюють журналісти.

До того ж дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій до обленерго, а звідти до "Укренерго" та "Гарантованого покупця" для оплати, неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв’язку з обладнанням.

Водночас співвласник компаній "КД Енерджі 2" і "Нацпрод" Сергій Дядечко наголосив виданню, що, за його даними, електроенергія з цих двох СЕС і зараз йде в енергосистему України, але журналісти сумніваються у правдивості ци тверджень.

Представник ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і "Грандпауєр ЛЛС", який попросив не називати його ім’я, повідомив, що компанії не мають технічної можливості визначити, в яку енергосистему йшла електроенергія. За його словами, до квітня 2023 року дані про генерацію, зафіксовані на лічильниках СЕС, вдавалось передавати до обленерго "партизанськими методами" від співробітників, які залишились в окупації. Він вважає цю електроенергію українською і такою, що мала оплачуватись державою, навіть якщо вона не могла бути продана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов’ язання перед банками.

Із Олегом Шурмою зв’язатися не вдалося. Ростислав Шурма на письмовий запит редакції не відповів.