Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією

Під час засідання уряду 15 серпня прийнято постанову, яка змінює механізм митного оформлення товарів, що підлягають ліцензуванню в межах Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Республікою Північна Македонія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами заступника міністра економіки – торгового представника України Тараса Качки, ухвалена постанова дозоляє повністю запустити оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні.

Постанова зокрема змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів, дозволяючи імпортувати товари з Північної Македонії без ліцензії на імпорт у межах тарифної квоти.

Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Північна Македонія здійснюватиметься митними органами за принципом "перший прийшов – перший обслуговується".

"Важливим досягненням для України у зв’язку з угодою є приєднання Північної Македонії до регіональної конвенції "Пан-Євро-Мед", яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та сертифікату з перевезення товару EUR.1, який підтверджує статус преференційного походження товарів", – пояснив Качка.

Він додав, що завдяки угоді українські аграрії отримають більший доступ до загальних європейських ринків, оскільки отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.