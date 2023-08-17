У Києві витратять 530 мільйонів на реконструкцію сміттєзвалища за секретними цінами

ПрАТ "Київспецтранс" 10 серпня за результатами тендеру уклало угоду із ТОВ "Промін Буд Сервіс" на реконструкцію сміттєзвалища №5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області вартістю 529 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2024 року мають виконати реконструкцію та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5, а саме рекультивацію ділянки №1.

Зокрема, потрібно облаштувати каналізаційну насосну станцію, очисні споруди, будинок побутового приміщення, дороги, освітлення, електропостачання, відеоспостереження, благоустрій та озеленення. Роботи оплачуватимуть протягом 30 банківських днів.

При цьому підсумкова відомість ресурсів і кошториси з цінами не опубліковані ані замовником, ані підрядником, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів та обладнання з ринковими.

Єдиним конкурентом переможця тендеру була одеська ТОВ "Автомагістраль-Південь" Олександра Бойка, відома як найбільший підрядник "Укравтодору".

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ТОВ "Промін Буд Сервіс" зі статутним капіталом 100 грн зареєстрована у 2016 році в Києві за адресою масової реєстрації вул. Хоткевича, буд. 12, оф. 177. Засновником фірми є Андрій Цвильов з окупованого Донецька, а директором – Олег Секретар. До 2021 року фірмою керував Ігор Черкашин. Наразі він керує донецькою фірмою "Марморокбуд", яке через низку донецьких і краматорських компаній належить Дмитру Швидченку з окупованого Донецька, Олександру Гершуну зі Святогірська та Євгенії Ніколаєнко із Краматорська.

Дмитро Швидченко був помічником екснардепа від Партії регіонів Анатолія Близнюка.

Нинішній підрядник "Промін буд сервіс" орендував техніку у колишнього підрядника з реконструкції цього сміттєзвалища – фірми "Хозхімсервіс" і виконував для неї роботи.

"Хозхімсервісом" із Вишневого володіє Алла Кізіменко із міста Лиман, а керує її син Марк Кізіменко. Її чоловік Олег Кізіменко був засуджений на п’ять років умовно за сепаратизм.

Акціонерами "Київспецтрансу" є Департамент комунальної власності КМДА (51%) та Ігор Тинний (47%), бізнес-партнер родини колишнього секретаря РНБОУ Олександра Турчинова та народних депутатів від нині вже забороненої партії "ОПЗЖ" Сергія та Юлії Льовочкіних.

Загалом із 2018 року замовник уклав п’ять угод щодо реконструкції цього сміттєзвалища на поточну суму 1,43 млрд грн. Перший підряд на 326 млн грн у 2018 році отримала "Будівельна компанія "Адамант". У 2020 та 2021 роках "Хозхімсервіс" взяв ще два підряди на 250 млн грн. Також у 2021 році "Будівельне управління механізації" виграло підряд на 320 млн грн.