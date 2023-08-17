За понад рік перебування в управлінні АРМА облгази Фірташа не принесли бюджету жодної копійки, – StateWatch

За період з 5 липня 2022 року по серпень цього року сума надходжень до держбюджету від управління 26 регіональними операторами газорозподільних систем склала 0,00 гривень за весь період.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку і менеджменту активів на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету.

"За весь період досягнутими результатами Управителя від управління є: 1) сума отриманого доходу – 0,00 грн; 2) сума здійснених необхідних витрат – 0,00 грн; 3) сума надходжень до Державного бюджету України – 0,00 грн", – йдеться в листі АРМА.

Управителем арештованими корпоративними правами 26 облгазів, які повʼязують з бізнесменом Дмитром Фірташем, уряд визначив Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз".

На початку липня минулого року АРМА уклало договір управління активами з "Чорноморнафтогазом", відповідно до якого останньому було передано основні корпоративні права по 26 облгазах, а 3 квітня 2023 року – корпоративні права міноритарних власників та повторно арештовані корпоративні права АТ "Тернопільгаз", АТ "Коростишівгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Мелітопольгаз".

В Агентстві уточнили, що відповідно до умов договору управління, розмір доходів визначається з нарахованих та сплачених на користь управителя платежів дивідендів за активами.

Щоправда, також в АРМА зазначили, що загальних зборів акціонерів щодо виплати дивідендів станом на початок серпня не проводилось.

Як повідомлялося, в середині травня СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.