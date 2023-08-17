БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
949 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
3 468 27
газ (7461) облгази (229) Фірташ (604) АРМА (275)

За понад рік перебування в управлінні АРМА облгази Фірташа не принесли бюджету жодної копійки, – StateWatch

Новини БізнесЦензор Фінанси

газ,фирташ,фірташ

За період з 5 липня 2022 року по серпень цього року сума надходжень до держбюджету від управління 26 регіональними операторами газорозподільних систем склала 0,00 гривень за весь період.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку і менеджменту активів на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету.

"За весь період досягнутими результатами Управителя від управління є: 1) сума отриманого доходу – 0,00 грн; 2) сума здійснених необхідних витрат – 0,00 грн; 3) сума надходжень до Державного бюджету України – 0,00 грн", – йдеться в листі АРМА.

Управителем арештованими корпоративними правами 26 облгазів, які повʼязують з бізнесменом Дмитром Фірташем, уряд визначив Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз".

На початку липня минулого року АРМА уклало договір управління активами з "Чорноморнафтогазом", відповідно до якого останньому було передано основні корпоративні права по 26 облгазах, а 3 квітня 2023 року – корпоративні права міноритарних власників та повторно арештовані корпоративні права АТ "Тернопільгаз", АТ "Коростишівгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Мелітопольгаз".

В Агентстві уточнили, що відповідно до умов договору управління, розмір доходів визначається з нарахованих та сплачених на користь управителя платежів дивідендів за активами.

Щоправда, також в АРМА зазначили, що загальних зборів акціонерів щодо виплати дивідендів станом на початок серпня не проводилось.

Як повідомлялося, в середині травня СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
не у держбюджеті треба шукати, у дєрьмака пошукайте...
показати весь коментар
17.08.2023 13:27
+8
Та ви шо? І тут команда мародерів справилася. Зробили лохи себе разом, так зробили. І вже ніби є олігархи, а грошей немає, бо створюється нова каста "квартальних" олігархів.
показати весь коментар
17.08.2023 13:28
+7
А ще арма віддала моршинську в управління карпатська джерельна власник якої чорт з сумнівною репутацією.
Тепер моршинську потрохи знищують.
Свині з арма вже зовсім наїлися рибного супу.
показати весь коментар
17.08.2023 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не у держбюджеті треба шукати, у дєрьмака пошукайте...
показати весь коментар
17.08.2023 13:27 Відповісти
що шукати?

АРМА ж у нас НЕприбуткова організація, богадельня голубих ворішек 😕
показати весь коментар
17.08.2023 13:40 Відповісти
Та ви шо? І тут команда мародерів справилася. Зробили лохи себе разом, так зробили. І вже ніби є олігархи, а грошей немає, бо створюється нова каста "квартальних" олігархів.
показати весь коментар
17.08.2023 13:28 Відповісти
А ще арма віддала моршинську в управління карпатська джерельна власник якої чорт з сумнівною репутацією.
Тепер моршинську потрохи знищують.
Свині з арма вже зовсім наїлися рибного супу.
показати весь коментар
17.08.2023 13:29 Відповісти
клінічні ідіоти імені 73%, скажіть, що ОПа дЄрмака, котрий узурпував Ваву- ставила завдання сплати податків державі?
показати весь коментар
17.08.2023 13:31 Відповісти
Я теж шокований!
Бо всім відомо, що примноження паном свого добра - то ж для процвітання держави, а не для власного збагачення!
показати весь коментар
17.08.2023 13:33 Відповісти
Жиди нажратися ннможуть грошима Українців,
показати весь коментар
17.08.2023 13:36 Відповісти
Звісно, мінімізують прибутки, виводять на власні кармани...
показати весь коментар
17.08.2023 13:38 Відповісти
а за доставку газа платили
показати весь коментар
17.08.2023 13:40 Відповісти
Рахунки справно надходять навіть тим, у кого від будинків нічого не залишилося.
показати весь коментар
17.08.2023 13:44 Відповісти
контора залишилась
показати весь коментар
17.08.2023 19:05 Відповісти
Це бюджету України облгази не принесли жодної копійки,а бюджету кардинала Джуліо-Раймондо Єрмака навіть дуже принесли,не дарма ж він нещодавно керувати АРМА поставив чергову ескортницю,яка приймала участь в спецоперації ФСБ проти Джо Байдена,разом з дворовим псом Бєні Коломойського Дубінським і ФСБшником Деркачем.
показати весь коментар
17.08.2023 13:43 Відповісти
Тут не повна статистика. Не вистачає суми, які Фірташ відрахував ОПі за те, щоб з його активами нічого ре робилось.
показати весь коментар
17.08.2023 13:43 Відповісти
Ого рівень ефективності!))
показати весь коментар
17.08.2023 13:44 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2023 13:50 Відповісти
АРМА взагалі незрозуміло чим займається!
показати весь коментар
17.08.2023 13:51 Відповісти
Та ні, навіть дуже зрозуміло...
показати весь коментар
17.08.2023 13:57 Відповісти
Навіщо ми тоді утримоємо цє АРМА?
Чергові дармоїди прожирають наші податки!
показати весь коментар
17.08.2023 13:54 Відповісти
Як нахіба? Держморди наше все, знайдіть ще країну де така кількість бюджетників існує на одного працюючого до пенсії??? Але, ще з студентських років пам'ятаю вислів викладачки економіки: "Кожне скорочення держслужбовців, закінчується їхнім фактичним збільшенням..."
показати весь коментар
17.08.2023 16:11 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2023 14:00 Відповісти
А що, АРМА - це коммерційна структура? Тільки прітватна власність та пріватне підприємництво є генераторами прибутку. Всі ці державні та напівдержавні структури просто неспроможні ні на що. Доведено сторіччамі досвіду в Європі на Штатах.
показати весь коментар
17.08.2023 14:06 Відповісти
Не було такого і ОТ ЗНОВУ
показати весь коментар
17.08.2023 14:08 Відповісти
Ну і добе, що збитків нема. А Фірташ непогано заробив, крадучи державний газ
показати весь коментар
17.08.2023 14:19 Відповісти
А куда пропали деньги выделенные Коболеву на увеличения добычи газа,ни денег ни газа?
показати весь коментар
17.08.2023 15:53 Відповісти
дебіл зезебілений, перед тим як увімкнути клаву, почитай про дебет та кредит у "Нафтогазі" до та після Коболева... А потім, йди на ***** разом із БеняВітренком та лідором взесвіту.
показати весь коментар
17.08.2023 16:18 Відповісти
Засунь себе в одно место свои дебеты,где увеличение добычи газа?
показати весь коментар
17.08.2023 16:24 Відповісти
у тебе, все через це місце працює, включно із мізкуванням та народженням.
показати весь коментар
17.08.2023 16:27 Відповісти
 
 