Операція "Єдність": За три дні українці зібрали 235 мільйонів на 10 тисяч дронів
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Упродовж трьох днів українські громадяни та бізнес змогли закрити великий збір на 235 млн грн в межах проєкту "Операція "Єдність", що організували фонд "Повернись живим", фандрейзингова платформа United24 і monobank.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
Збір був організований на придбання 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом.
Так, за 72 години на збір задонатили 296 838 юридичних та фізичних осіб. Найбільший донат від бізнесу дорівнював 20 млн грн – від одного з донорів United24, який вирішив залишитися анонімним. Серед фізосіб найбільшим внеском було 1,17 млн грн.
Як пояснив директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, FPV-дрони матимуть бойову частину – термобаричні та кумулятивно-осколкові боєприпаси. "Такі дрони-камікадзе показали себе ефективними на полі бою, знищуючи десятки одиниць ворожої бронетехніки та випалюючи сотні окупантів із їхніх укріплень", – зазначив він.
Серед усіх, хто зробив внесок на дрони, організатори проєкту розіграють спеціальні призи.
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