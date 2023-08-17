На Закарпатті двічі вимикалися міждержавні лінії електропередачі з Румунією та Угорщиною

У середу, 16 серпня, у Закарпатській області тимчасово вимикалися повітряні міждержавні лінії електропередачі "Україна-Румінія" та "Україна-Угорщина".

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, аварію на спільній з Румунією лінією стала пожежа.

"Через пожежу в полі тимчасово вимикалася транскордонна повітряна лінія 400 кВ НЕК "Укренерго" Україна – Румунія. Після огляду сліди пожежі виявлено поблизу Мукачево, наслідки усунено", – йдеться у повідомленні.

Водночас, чому вимикалася повітряна лінія 400 кВ Україна – Угорщина, наразі невідомо.

Як повідомлялося, 16 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії. Для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі довелося запрошувати аварійну допомогу з Румунії.