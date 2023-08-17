В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії
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У середу, 16 серпня, в українській енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Водночас, через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим.
"Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом", – йдеться у повідомленні.
Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання.
Утім, як нагадують енергетики, аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.
Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорт відсутній.
Будь ласка, зачекайте...
Це я висловив (можливе) рішення Офісу простих рішень, яким є наш уряд.
Виробництво електроенергії в Україні впало через війну на 33%
Але щодо "літнього рекорду споживання" від Укренерго, то нам, по-перше, не надають зовсім ніяких порівняльних цифр, бо виявиться, що цей "рекорд" насправді набагато менший, ніж рекорди минулих років. Тобто, це таке собі ІПСО від енергетиків. Це відносний рекорд споживання лише цього літа, але споживачам тиснуть на психіку такими вкидами, щоб зменшили використання електроенергії.
Доречі, а дай но мені посилань за темою на моніторингові сайти Євросоюза, про які триндиш. Бо я теж поржати хочу. Над пиз%?:;доболом.
Ось скріншот із сайту Укренерго. Причому, розділи сайту, де має бути інформація, існують, але клікнувши на них, вилітає лише повідомлення про помилку 404.
Якщо підганяєте життя під Європу то незабувайте і заробітню платню також підганять.Скотинаки - корупціонери!!!
Отже офіс дєрьмака-шаурми цією заявою про "рекордне споживання" намагався створити підстави для виправдання своєї торгівлі на крові або свого мародерства держбюджету (кому яке визначення більше подобається).
Як кажуть до зими літом потреба готуватись.
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НОВИЙ ЛІТНІЙ РЕКОРД СПОЖИВАННЯ.
ЦЕ ПРИ ТОМУ ЩО МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ ВИЇХАЛО ЗА КОРДОН І ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗУПИНИЛАСЬ БІЛЬША ЧАСТИНА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.
ЗЕ-Шобла і тут бреше.
підприємства зруйновані, багато виїхало - хати порожні стоять!
хіба що сервери із зе-марахфоном рекорди встановлюють-так всі на лідора хочуть подивитися
черговий зелений пістьож для підняття тарифів
Хрущев с визитом в США. Предложил Кеннеди - а давай стометровку пробежим, кто быстрее? Пробежали. Хрущев, толстая жопа, отстал. Сильно.
На следующий день в газете "Правда": "Наш Генеральный секретарь и Президент США участвовали в забеге на 100 метров. Товарищ Хрущев занял почетное второе место! А президент США прибежал предпоследним!"
Генеральним був Сталін, а Хрущов змінив назву посади.
Може дехто з ОПи вирішив заробляти на біткоїнах? Іншого внятного пояснення куди йде таке споживання не можу знайти.
Коли собаці нема чого робити, він що лиже? - Оті, що в рєзнікова по 17 грв.
дияволазе-шобли приповз. Де вас тільки таких тупих офіс дєрьмака бере? 2 речення - 2 безглузді твердження.
"Не цікавлять новини на Цензорі-не читайте."
А з якої дупи висмоктан цей "глибокий" висновок, що мене новини на Цензорі не цікавлять??? Я їх не лише читаю, але й коментую, і тому вони мене ... "не цікавлять"??? Ви школу абсурду певно із платиновою медаллю закінчили?
"...робота пресслужби Укренерго-доповідати про роботу компанії-вона і доповідає..."
І що саме вона "доповідає"? Про якийсь "рекорд" незрозуміло чого від чого? Є якісь цифри чи деталі? У такому стилі ця прес-служба може, не сходячи з місця, "доповідати" новини з будь-якої галузі, наприклад "Новини спірту. Днями в одній з країн одного з континентів пройшли змагання з одного з видів спорту, де було встановлено один з рекордів. Вітаємо одного зі спортсменів з видатним досягненням."
Якого дурника цікавитимуть такі "новини"? Утім здається, що одного, хто зацікавиться подібними "новинами", я таки знайшов.