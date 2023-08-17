БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
949 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
4 193 64
електроенергія (2940) Укренерго (1364)

В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

У середу, 16 серпня, в українській енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас, через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим.

"Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом", – йдеться у повідомленні.

Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання.

Утім, як нагадують енергетики, аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорт відсутній.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Чудеса зельониє. Економіка лежить, підприємства гіганти не працюють, білье 8 млн споживачів за кордоном, гігантські території окуповані, і в руїнах, а в Зельоних рекордне споживання намальоване. Бо на Захід продають. Про що раніше браво рапортували. А тепер мовчать.
показати весь коментар
17.08.2023 12:09
+16
Таке дещо технічне питання: а всі окуповані території від'єднані від наших мереж?
показати весь коментар
17.08.2023 12:06
+16
Когда выпускают подобную новость, чаще всего следом за ней идет другая о необходимости "пересмотра и оптимизации тарифов" с последующим их повышением.
показати весь коментар
17.08.2023 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.08.2023 11:54 Відповісти
"Нада просто не включать кондиционеры".
показати весь коментар
17.08.2023 11:55 Відповісти
Ви що, це ж некомфортно. Війна війною, а побутовими умовами не поступимось.
показати весь коментар
17.08.2023 12:04 Відповісти
по факту це дуже сильно економить
показати весь коментар
17.08.2023 12:07 Відповісти
Просто кое кому поменьше кушать нужно, это если "по факту".
показати весь коментар
17.08.2023 12:16 Відповісти
Безумовно! Саме кондиціонері, що працюють в таку спеку, як зараз, і дають це підвищене споживання електроенергії.
Це я висловив (можливе) рішення Офісу простих рішень, яким є наш уряд.
показати весь коментар
17.08.2023 12:23 Відповісти
Так. Але з інженерної точки зору - це нонсенс. Це якби взимку був рекорд споживання тепла в будинках, де 30% людей відсутні. Тобто люди поїхали на місяці (роки), а кондиціонери увімкнули на максимальне охолодження??? На якого дідька? Як на мене, це якась "хімія". Від зелених шахраїв можна очікувати чого завгодно. Особливо в тому, що стосується списання витрат бюджетних коштів.
показати весь коментар
17.08.2023 20:09 Відповісти
Після таких новин, відчуваю себе єдиним в Україні дебілом, котрий майже не користується вдень, та вимикає увечері кондиціонер.
показати весь коментар
17.08.2023 11:56 Відповісти
Ви не один такий,теж так робимо.
показати весь коментар
17.08.2023 12:19 Відповісти
якщо ви "майже не користуєтеся" - то шо ви "вимикаєте увечері"?
показати весь коментар
18.08.2023 00:50 Відповісти
Словосполучення "майже не користуюсь", зовсім не тотожне словосполученню "не вмикаю". Наприклад вмикаю вдень на декілька годин, на температуру +26-27, а не цілодобово на +18 (так, так, я люблю зиму, навіть влітку), як до війни. А увечері-вночі не вмикаю взагалі, після 18 години, відчинених вікон, достатньо для більше-менш, комфортного існування.
показати весь коментар
18.08.2023 08:51 Відповісти
А може нада просто перестать експортувать?
показати весь коментар
17.08.2023 11:56 Відповісти
А може, якщо почитати трохи більше ніж заголовок, то вдасться помітити що устатті написано - експорту немає?
показати весь коментар
17.08.2023 12:16 Відповісти
Немає чи "немає"? Бо моніторинговий сайт має іншу думку. І раптові "проблеми" з забезпеченням електроенергією побутових споживачів, яких стало мінімум на третину менше, ніж в 2021 було, почалися якось чітко разом із пафосним повідомленням про то які ми молодці бо продаємо електроенергію в Європу...
показати весь коментар
17.08.2023 12:20 Відповісти
У статті, яку коментуємо пишуть - немає. "Моніторингових" сайтів з будь-якими думками я вам нароблю мішок і ще трішки. Щодо кількості споживачів - а як же з генерацією? Може я щось плутаю, але у нас стало трохи менше АЕС. І ще ТЕС-ТЕЦ побили немало. Щодо пафосних повідомлень про експорт - поділитесь? Бо я вже майже рік такого не чув і не бачив. Енергетики все ще намагаються вичухатись після осінніх-зимових нальотів.
показати весь коментар
17.08.2023 12:36 Відповісти
Виробництво і споживання електроенергії в Україні після повномасштабного вторгнення мордору впало на третину.
Виробництво електроенергії в Україні впало через війну на 33%

Але щодо "літнього рекорду споживання" від Укренерго, то нам, по-перше, не надають зовсім ніяких порівняльних цифр, бо виявиться, що цей "рекорд" насправді набагато менший, ніж рекорди минулих років. Тобто, це таке собі ІПСО від енергетиків. Це відносний рекорд споживання лише цього літа, але споживачам тиснуть на психіку такими вкидами, щоб зменшили використання електроенергії.

показати весь коментар
17.08.2023 12:53 Відповісти
Не можу не погодитись про "рекорди". То справа хороша - зробити можна будь коли і будь з чого, головне знати з чим порівнювати. І потім нікому не казати відносно чого саме той рекорд. А на психіку нехай тиснуть. У мене є знайомий, що цього літа вранці вмикає підігрів басейну. Бо вода за ніч холоне...
показати весь коментар
17.08.2023 13:14 Відповісти
а ну нароби моніторінгові сайти Євросоюза, а ми поржом
показати весь коментар
18.08.2023 00:52 Відповісти
Можеш начінать ржать прямо щас. Наробити - взагалі не проблема. Проблема розігнати їх потім.
Доречі, а дай но мені посилань за темою на моніторингові сайти Євросоюза, про які триндиш. Бо я теж поржати хочу. Над пиз%?:;доболом.
показати весь коментар
18.08.2023 01:55 Відповісти
Немає для лохторату і стосується державних компаній, а в нас є дтеки для яких недостатньо піднятого тарифу і які навіть вміють і можуть під час дефіциту придбати в державних ********* просрочену електроенергію по 1грн чи 1 коп, а продати по D ціні хорошої яхти.
показати весь коментар
17.08.2023 12:33 Відповісти
так было часто и проблем не возникало, а тут зеленая гниль десятые доли процентов под лупой высматривает
показати весь коментар
17.08.2023 12:04 Відповісти
Таке дещо технічне питання: а всі окуповані території від'єднані від наших мереж?
показати весь коментар
17.08.2023 12:06 Відповісти
А гдє зєльоная енергетіка пана Ріната ?
показати весь коментар
17.08.2023 12:09 Відповісти
Чудеса зельониє. Економіка лежить, підприємства гіганти не працюють, білье 8 млн споживачів за кордоном, гігантські території окуповані, і в руїнах, а в Зельоних рекордне споживання намальоване. Бо на Захід продають. Про що раніше браво рапортували. А тепер мовчать.
показати весь коментар
17.08.2023 12:09 Відповісти
Мовчать, бо тепер це військова таємниця. )))
Ось скріншот із сайту Укренерго. Причому, розділи сайту, де має бути інформація, існують, але клікнувши на них, вилітає лише повідомлення про помилку 404.
показати весь коментар
17.08.2023 13:13 Відповісти
Начинайте ще підвищувати тарифи на єлектроенергію та автоматом ще й підвиищення цін на продукти.
Якщо підганяєте життя під Європу то незабувайте і заробітню платню також підганять.Скотинаки - корупціонери!!!
показати весь коментар
17.08.2023 12:11 Відповісти
Когда выпускают подобную новость, чаще всего следом за ней идет другая о необходимости "пересмотра и оптимизации тарифов" с последующим их повышением.
показати весь коментар
17.08.2023 12:14 Відповісти
А вже є, нахрюкав сьогодні зелений чинуша що підвищення тарифів не дало очікуваного ефекту)
показати весь коментар
17.08.2023 12:21 Відповісти
Так а висновок з того буде який? - "Треба ще підвищити".
показати весь коментар
17.08.2023 20:18 Відповісти
Чомусь ще ніхто не нагодував жодну Чорну дірку до стану "все, мені вистачить."
показати весь коментар
18.08.2023 09:40 Відповісти
Сьодні зявилася й інша версія появи тієї абсурдної заяви про "літній рекорд споживання електроенергії". Це матеріали розслідування "бігус-інфо" щодо оплати за зеленим тарифом електрики, начебто поставленої Україні з окупованої території фірмою брата зама єрмака - шурми. "Начебто", бо лінії електромереж з окупованої частини Запоріжської області були зруйновані і фізично електрика звідти на контрольовану територію надходити не могла...
Отже офіс дєрьмака-шаурми цією заявою про "рекордне споживання" намагався створити підстави для виправдання своєї торгівлі на крові або свого мародерства держбюджету (кому яке визначення більше подобається).
показати весь коментар
18.08.2023 09:56 Відповісти
А Молдова є експортером та виробником електроенергії ? Майже всі заводи і фабрики не працюють або порізані на металобрухт,четветрта частина населення під окупацією або виїхали за кордон.Це локшина наріду бо треба підіймати тариф до 6 грн за кіловат та примножити капітал рижому татарину. Шмигаль же його холуй.
показати весь коментар
17.08.2023 12:16 Відповісти
Ось вам і відповідь для тих хто перебуває за кордоном. Назад дороги не має. Ще й ті хто має змогу виїхати пакуйте валізи бо зимою буде щось не понятне а тут ще багато людей лишні .
показати весь коментар
17.08.2023 12:20 Відповісти
да тут внук ванги я смотрю вещает. интересно это кто же сейчас может выехать? клоун
показати весь коментар
17.08.2023 12:39 Відповісти
хто завгодно ще може виїхати,ну окрім чоловіків до60р.
показати весь коментар
17.08.2023 13:49 Відповісти
так це "хто завгодно"?))
показати весь коментар
17.08.2023 15:35 Відповісти
Тисячі підприємств не працюють,мільйони людей виїхали за кордон,тисячі будинків розбомблено,приблизно 20%території окуповано а тут якісь рекорди споживання,порівнюючи з чим ,з 1917 роком🤬
показати весь коментар
17.08.2023 12:24 Відповісти
Це підготовка українців до зими. Щоб зимою не обурювались . Щоб привикали до нестачі електроенергії.
Як кажуть до зими літом потреба готуватись.
показати весь коментар
17.08.2023 12:34 Відповісти
Ці імпотенти і до літньої спеки не готувалися. Вони взагалі ніколи і ні до чого не готуються.
показати весь коментар
18.08.2023 09:48 Відповісти
У середу, 16 серпня, в українській енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.
==============================================
НОВИЙ ЛІТНІЙ РЕКОРД СПОЖИВАННЯ.
ЦЕ ПРИ ТОМУ ЩО МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ ВИЇХАЛО ЗА КОРДОН І ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗУПИНИЛАСЬ БІЛЬША ЧАСТИНА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.
ЗЕ-Шобла і тут бреше.
показати весь коментар
17.08.2023 12:25 Відповісти
Зе-шобла вчиться маніпуляціям в параші. Там "гостстат" з будь-якої днищної статистики може намалювати "зростання", просто змінюючи базу порівняння. Певно і в нашому випадку це рекорд за "третій тиждень серпня 2023".
показати весь коментар
17.08.2023 20:33 Відповісти
"шо вам та вода поставьте бойлер". "ой можете меня вперед пропустить у меня стиралка дома стирает". "мы 3 поставили в каждую комнату и нам не жарко".
показати весь коментар
17.08.2023 12:38 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2023 12:59 Відповісти
пішли ви нахй зі своїми "рекордами"
підприємства зруйновані, багато виїхало - хати порожні стоять!
хіба що сервери із зе-марахфоном рекорди встановлюють-так всі на лідора хочуть подивитися

черговий зелений пістьож для підняття тарифів
показати весь коментар
17.08.2023 13:14 Відповісти
Все просто.Потрібне обгрунтування для чергового підвищення тарифів,ось побачите олігархи вже занесли в свій кабмін нові хотілки..
показати весь коментар
17.08.2023 13:46 Відповісти
В совку був дуже цікавий статистичний прийом: порівнювати поточні показники з показниками дореволюційної росії і в результаті виходили гігантські темпи зростання та виробництва. От і Укренерго говорить про "рекорд" проводячи порівняння з 19 липня, не надаючи даних яким було фактичне споживання. А якщо ви захочете дізнатися яким був рекорд 19 липня, то замість конкретних цифр отримає дані, що він на 4% був вищим ніж 6 липня. Тобто це примітивна маніпуляцію від енергомародерів, які не можуть нажертися. Особливо дурнувато та цинічно звучать їх побрехеньки про кондиціонери, якими користується лише невелика частина населення, а бізнес і так платить ринкову ціну.
показати весь коментар
17.08.2023 13:19 Відповісти
Маніпуляція і є. В стилі совкового анекдота:

Хрущев с визитом в США. Предложил Кеннеди - а давай стометровку пробежим, кто быстрее? Пробежали. Хрущев, толстая жопа, отстал. Сильно.
На следующий день в газете "Правда": "Наш Генеральный секретарь и Президент США участвовали в забеге на 100 метров. Товарищ Хрущев занял почетное второе место! А президент США прибежал предпоследним!"
показати весь коментар
17.08.2023 13:29 Відповісти
Маленьке історичне уточнення. Хрущов не був "генеральним" секретарем, а лише "першим". Генеральним після Хрущова став Брежнєв.
показати весь коментар
17.08.2023 20:23 Відповісти
Я знаю. То копіпаст.
Генеральним був Сталін, а Хрущов змінив назву посади.
показати весь коментар
17.08.2023 20:31 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2023 13:48 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2023 13:49 Відповісти
Идите в дупу со своим повышением тарифов! А лучше на**уй!!
показати весь коментар
17.08.2023 19:54 Відповісти
Казковники
показати весь коментар
17.08.2023 20:02 Відповісти
Дива дивні. Промисловість стоїть, третина країни виїхала за кордон, а тут рекорд по споживанню електрики.
Може дехто з ОПи вирішив заробляти на біткоїнах? Іншого внятного пояснення куди йде таке споживання не можу знайти.
показати весь коментар
17.08.2023 21:47 Відповісти
"Він на 0,4% перевищив попередній максимум" - може хтось знає технічні втрати електрики в розподільних мережах? з совка пам'ятаю що це до 30% якщо з тих пір ніхто нічого не модернізовував - то цифра повинна бути +/- актуальною і досі
показати весь коментар
18.08.2023 00:57 Відповісти
А чого усі так збудилися ? "Новий літній рекорд споживання"-це рекорд споживання цього літа, а не рекорд у порівнянні з минулими роками. Тобто-максимальний рівень споживання, порівнюючи з кожним днем від 1 червня 2023 року.
показати весь коментар
18.08.2023 08:01 Відповісти
А приводити повну статистику за останні 2 роки, помісячно, що заважає?
показати весь коментар
18.08.2023 10:01 Відповісти
А сенс ? 2 роки назад не було війни, розбитих підприємств, непрацюючої АЕС та розтрощених трансформаторів з ЛЕПами. Тому ця статистика акутальна за нещодавні періоди.
показати весь коментар
18.08.2023 11:52 Відповісти
А ще можна реєструвати місячні рекорди, тижневі, добові та годинні.
Коли собаці нема чого робити, він що лиже? - Оті, що в рєзнікова по 17 грв.
показати весь коментар
18.08.2023 10:02 Відповісти
Це як раз робота пресслужби Укренерго-доповідати про роботу компанії-вона і доповідає, у чому проблема ? Не цікавлять новини на Цензорі-не читайте.
показати весь коментар
18.08.2023 11:54 Відповісти
О, ще один адвокат диявола зе-шобли приповз. Де вас тільки таких тупих офіс дєрьмака бере? 2 речення - 2 безглузді твердження.

"Не цікавлять новини на Цензорі-не читайте."
А з якої дупи висмоктан цей "глибокий" висновок, що мене новини на Цензорі не цікавлять??? Я їх не лише читаю, але й коментую, і тому вони мене ... "не цікавлять"??? Ви школу абсурду певно із платиновою медаллю закінчили?

"...робота пресслужби Укренерго-доповідати про роботу компанії-вона і доповідає..."
І що саме вона "доповідає"? Про якийсь "рекорд" незрозуміло чого від чого? Є якісь цифри чи деталі? У такому стилі ця прес-служба може, не сходячи з місця, "доповідати" новини з будь-якої галузі, наприклад "Новини спірту. Днями в одній з країн одного з континентів пройшли змагання з одного з видів спорту, де було встановлено один з рекордів. Вітаємо одного зі спортсменів з видатним досягненням."

Якого дурника цікавитимуть такі "новини"? Утім здається, що одного, хто зацікавиться подібними "новинами", я таки знайшов.
показати весь коментар
20.08.2023 10:53 Відповісти
Зайвохромосомне, з цого ти взяло, що я якимось чином належу до подоляцької опи чи взагалі до зелених ? З того, що я не вбачаю в усьому зраду ? Цей рекорд у новині-це проста констатація факту, не більше того. А такі як ти-роздувають це до хмар. Тебе з твоєї Германіїї чи кацапстану під впн це взагалі цікавити не повинно, яке тут у нас споживання.
показати весь коментар
20.08.2023 14:38 Відповісти
 
 