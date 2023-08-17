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У Києві хочуть підняти тариф на проїзд по місту до 30 гривень, але після війни

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

Влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. Але реалізувати ці плани можна буде лише після завершення війни.

Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ – 98 FM".

За його словами, реальним завданням є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду.

На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан – замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт.

Як вважає Кандибор, акцент потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень щодо будівництва контактної мережі. До того ж завдяки розвитку мережі тролейбусів у Києві покращиться екологія, додав він.

"Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів", – зазначив чиновник.

"Тролейбус під'їжджає до кінця контактної мережі, опускає пантограф, переїжджає на інший берег, піднімає пантограф і їде далі. За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", – резюмував Кандибор.

Згодом директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА уточнив, що і інтерв'ю він розповідав про своє бачення змін у транспортній системі столиці після завершення війни, до цього тарифи на проїзд у громадському транспорті не підвищуватимуть.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – цитує Кандибора пресслужба КМДА.

Він пояснив, що в коментарі медіа говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

Автор: 

Київ (4669) проїзд (142)


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Топ коментарі
+28
Воно зовсім хворе?
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17.08.2023 11:42
+23
Гаразд, про адекватність 30 грн. нічого не казатиму, послухаю краще киян. Але інше:
"cпотрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан - замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт."
А може має бути не так? Може місто Київ, бере кредит в держбанку під мінімальні відсотки, купує новий транспорт, і лише тоді підвищує тариф? А так їздитимуть люди на старих тарадайках, але уже за 30 грн. і під обіцянки "світлого майбутнього".
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17.08.2023 11:52
+21
Свої доходи прирівняв до доходів мешканців Києва?
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17.08.2023 11:45
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Працівниці укрпошти з їх неповною мінімалкою будуть в захваті.
Всім хоч щось підвищують наавідь пенсіонерам. А поштаркам хер без масла.!!!
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17.08.2023 12:16 Відповісти
І це фоні зарплати їх директора, яка мабуть в рази перевищує зарплату топ-менеджерів Гугла.
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17.08.2023 17:58 Відповісти
Ну і нах той міський транспорт з такими цінами коли є таксі 😄
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17.08.2023 12:17 Відповісти
Правильно, кого війна не добила, добє економіка
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17.08.2023 12:23 Відповісти
1. Збільшення ціни майже в 4 рази ви там в КМДА зовсім усі ***%уті ?
2. Деякі кияни у яких є автівки але намагались економити їздили громадським транспортом тепер точно пересядут на свої авто і "покращать" трафік на київських дорогах .
3. Кожен раз коли підвищували тарифи на громадський транспорт розповідали що тепер будете їздити на новому ********* транспорті з гарним сервісом і т д. І нічого не змінювалося жодного разу. На кого розрахований цей "триндеш" про "покращення"? Грошей будемо платити в 4 рази більше і їздити як їздили.
4. Довбні з КМДА про дотації ні чого не чули раніше? Хочете "покращити" щось будь ласка за рахунок дотацій із бюджету Києва а не за рахунок киян які вимушені їздити громадським транспортом.
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17.08.2023 12:35 Відповісти
стара схема - закинути мульку про подорожчання у 3,5 рази. А потім "піти на зустріч" і підняти лише до 15-20. Як і задумувалось). А щасливі пасажири наче "вибороли свої умови у влади".
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17.08.2023 12:36 Відповісти
В усіх європейських столицях та найбільш розвинутих містах світу міський (комунальний) транспорт є дотаційним! Пасажири, платою за проїзд, перекривають не більше 50% витрат на утримання такого транспорту, не тільки наземного, а й метрополітену. Треба менше проводити безглузді ремонти клумб та доріг під час війни, а займатись розвитком транспорту. Та треба менше красти! Чому маршрутки, які й мені не подобаються, є прибутковими за 10-15 грн., а міський транспорт хотять зробити по 30 грн.? Здається, це просто напрямок до відмови від комунального транспорту і передача всіх перевезень та маршрутів приватним перевізникам, оскільки за 30 грн. ніхто їздити у комунальному транспорті не буде, крім пільговиків.
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17.08.2023 13:10 Відповісти
Згідний з Вами на всі 100. Але. Нагадую. "Маршрутки" не платять податків , совсєм-совсєм.
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17.08.2023 13:39 Відповісти
А які податки платить комунальний транспорт?
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17.08.2023 13:49 Відповісти
Податок із зарплат робітників, наприклад.
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17.08.2023 13:58 Відповісти
Так з водія маршрутки теж пдв здирають при покупці чого завгодно.
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17.08.2023 13:59 Відповісти
Пдв, митні платежі - непрямі податки, які закладені у вартість товару. А ось податок із зарплати - це прямий податок, який здирають із конкретної особи.
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17.08.2023 14:21 Відповісти
Подвійне оподаткування воно таке. Але до чого тут конкретно комунальний транспорт? Ці люди все одно працюватимуть деінде і платитимуть податок із зарплатні.
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17.08.2023 14:33 Відповісти
Полный пакет, как и все другие юрики в стране. Если мне не изменяет склероз что-то около 37% заработка отправляются в бюджеты разных уровней.
Муниципальный - это принадлежность, а не налоговый статус
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17.08.2023 19:04 Відповісти
Так тим більше. На "витрати" можна віднести що завгодно.
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17.08.2023 15:20 Відповісти
Іншого часу як війна з ракетними обстрілами не знайшлось ?
Буде план Маршалла - от тоді і поговоримо.
І вас до кормушки не підпустимо.
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17.08.2023 13:11 Відповісти
У Польщі такий проїзд коштує 48гривень але мінімальна зарплата 28000грн.
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17.08.2023 13:30 Відповісти
У Києві 38 категорій халявщиків на транспорті. Не забагато?
Коли пенс, який працює повний робочий тиждень катається трьома транспортами на працю і назад 5 разів на тиждень на халяву - не занадто?
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17.08.2023 13:34 Відповісти
В Вінниці буде як завди. В Київі ще не перднули, а у нас всралися. Гнойсман свого не упустить. В Київі їоть відстані. А Вінниця завдовжки від сили 20 км і з столичними цінами, а часом і вищими.
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17.08.2023 13:35 Відповісти
У Польщі в деяких містах ( конкретно Хелм) проїзд міським транспортом взагалі безкоштовний.
Для всіх.
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17.08.2023 13:38 Відповісти
У Люксембурзі найкращий у світі громадський транспорт. І там він безкоштовний. Може тому, що Люкс - найбагатша країна світу.
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17.08.2023 13:57 Відповісти
Вони ніколи б не проголосували ні за зека ні за артиста.
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17.08.2023 14:06 Відповісти
Для початку, скотиняки, почніть хоча б раз на день мити автобуси і тролейбуси, не кажучи вже про трамваї. Це практично нічого не коштує, але це різниця між скотовозкою і транспортом.
А? Шо? Неначасі? Розумію. Зато гроші красти у людей то завжди на часі.
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17.08.2023 13:57 Відповісти
В Таллине проезд бесплатный, в Люксембурге и еще в ряде городов мира. И транспорт в идеальном состоянии.
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17.08.2023 14:36 Відповісти
Транспорт - это как тротуары, освещение улиц, уборка мусора -
это всё инфраструктура, возможность работать и восстанавливаться.
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17.08.2023 15:02 Відповісти
Та нє. Це годівниця для киїських "покращувальників". Щоб купляли дибільні автобуси МАЗ з двигуном на пів-салону (бо воно, падло, у мерсі їздить і автобус той і у ві сні не бачило). І вічними казками про "збитковість"
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17.08.2023 15:24 Відповісти
Мало того, цей МАЗ треба ще чекати півдня.
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17.08.2023 16:17 Відповісти
Ага. То люди будуть їздити на маршрутках по 15. Як минулого підвищення, буде їздити напівпорожній комунальний транспорт переважно з пільговиками.
А як викинути з міста маршрутки, то можна і 300 поставити і "конкурувати" з таксі.
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17.08.2023 15:20 Відповісти
пусті автобуси з пенсами - це ознака того, що на цьому маршруті, маршрутчики забирають собі платоспроможних пасажирів. Як тільки буде прибрана альтернатива з маршрутки, так зразу автобуси будуть забиті. Той же 220-й маршрут яскраве підтвердження
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17.08.2023 16:09 Відповісти
Я про ситуацію тоді, коли поставили по 8, а в маршрутках стало 5. Зараз маршрутки не такі забиті, бо в атобусах дешевше. Конкуренція повинна бути, поки йдуть балачки про "самокупність" громадського траспорту. В сраку монополії!
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17.08.2023 16:23 Відповісти
Маршрутки шалено потрібні зараз хоча б для того, щоб люди могли добратися кудись під час повітряної тривоги. Бо наразі москалям треба підняти в повітря обісратий міг і літати годину, щоб всю годину була паралізована столиця. Зато чинуші київзради прикрили свої сраки.
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17.08.2023 16:43 Відповісти
Завтра скажуть що у нас не має війни і зроблять проїзд 29.99
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17.08.2023 16:43 Відповісти
карочє шо на бричці...
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17.08.2023 16:43 Відповісти
може зразу 100грн
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17.08.2023 16:46 Відповісти
це натяк на інфляцію
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17.08.2023 16:47 Відповісти
дивні люди у владі.. міркують, що в кріслах можна хапужити допоки не винесуть тебе вже смердючого. Злодії і москалі то одна раса - як здохне, то смердить далеко
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17.08.2023 16:50 Відповісти
На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн Джерело: https://biz.censor.net/n3437974

есть свободные фонари и киеские каштаны
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17.08.2023 16:51 Відповісти
Якби була достатня кількість громадського транспорту, то люди і їздили б
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17.08.2023 16:51 Відповісти
Не засірайте собі паморки цими фантазіями на майбутне.у жодной розвинутой країні муніципальний чи обществений транспорт збиткові та датуються збютжету.
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17.08.2023 16:52 Відповісти
А у мене в Харкові чомусь проїзд з 24.02.22 безкоштовний. Окрім маршруток. Там все по 20.
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17.08.2023 16:53 Відповісти
А в мене у Львові проїзд чомусь безкоштовний,включно з маршрутками де все по 15-ть.Мабуть тому що пенсіонер.І чесно,інколи зло розбирає коли з тобою залазить в автобус десять-п"ятнадцять чоловік і всі валідують картку львівянина або (переселенці) показують посвідчення.Водій скрипить зубами але що поробиш.Треба щось з тими пільговиками робити,бо їх вже стільки що в маршрутку не влазять...
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17.08.2023 17:03 Відповісти
а в ЄС водіям міського транспорту, міських автобусів, пох, скільки в нього пасажирів - він крутить баранку за зарплату.
інколи бастують, але пасажир - то святе, головне - оплачуй проїзд
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17.08.2023 19:41 Відповісти
Нагадайте тому директорові департаменту що в Києві є метро.
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17.08.2023 16:54 Відповісти
А чого соромитись? Електроенергію підняли, комуналку підняли, давай тролейбуси піднімай. Коли ще та війна скінчиться? А злодіям від влади нема коли чекати. Життя швидкоплинне, апетити безмежні.
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17.08.2023 16:56 Відповісти
Якось саркастично звучить"після війни".Це коли? Що,якась зі сторін суттєво перемагає?
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17.08.2023 16:57 Відповісти
В цих жужеліц вона й не починалася.
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17.08.2023 17:05 Відповісти
та *****, піднімайте з вересня!)
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17.08.2023 16:57 Відповісти
Ну якщо Кандібобер,то пиши -пропало. Жиди своє не втратять.
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17.08.2023 17:03 Відповісти
30 грн круто!

Сейчас еду на работу и с работы:
10 грн маршрутка - 20 грн
6.5 грн метро - 13 грн
Итого 33 грн в день.

Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем - 660 грн. в месяц.

теперь по тридцатке берем в день

маршрутка - 60
метро - 60
120 в день и 1200 грн в месяц.....

А зарплаты кто будет подымать???
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17.08.2023 17:03 Відповісти
Переїзжайте в Нідерланди, там проїзд на роботу роботодавець повинен оплачувати за законом.
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17.08.2023 17:12 Відповісти
Наші люди будуть їхати навколо Землі.
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17.08.2023 18:07 Відповісти
Нашим людям в хитрожопості до нідерландців рости і рости. Тому там є ряд обмежень .
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17.08.2023 18:09 Відповісти
6,5 грн метро в Киеве? У вас чернобыльская льгота?... Или пи#дежь?
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17.08.2023 17:23 Відповісти
Подтверждаю. Если покупать по 50 поездок на карту киянина, то так примерно и выходит.
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17.08.2023 17:32 Відповісти
нет, если покупаете карточку для проезда и пополняете на 50 поездок, то проезд стоит 6.5.
Если покупаете талончик - 8 грн.
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18.08.2023 07:24 Відповісти
Я так розумію що після війни ви збираєтесь перейти на 10 денний робочій місяць, оскільки 120 грн в день при 20 днях - це таки 2400 грн.
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17.08.2023 17:31 Відповісти
Вы правы, ошибся)))))
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18.08.2023 07:25 Відповісти
10 гривень проїзд в маршрутці у Києві. Так якого тоді проїзд в маршрутці в Черкасах 13 гривень? Скільки тих Черкас? А така ціна. Про заробітні плати Києва та Черкас я вже мовчу. Тут взагалі немає що порівнювати.
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17.08.2023 18:44 Відповісти
Не все маршрутки в Киеве стоят 10 грн., только небольшая часть.
Остальные 15 грн.
Это я привел затраты по минимуму.....
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18.08.2023 07:32 Відповісти
В Одессе абсолютно все маршрутки по 15😂 Те, что в Черноморск или Южный - вообще почти такси. Одесса в целом не уступает Киеву по ценам, а порой они тут даже выше столичных.
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18.08.2023 08:21 Відповісти
Чует сердце, после войны цены на всё поднимут в ******** раз. На стандартную украинскую зарплату можно будет купить несколько пачек крупы "Розумний вибір" и пару пачек каких-нибудь замороженных куриных жоп по акции, плюс оплатить коммунальные тарифы и проезд в раздолбаной и дребезжащий всеми шурупами маршрутке. На этом зарплата заканчивается.
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17.08.2023 17:08 Відповісти
Если оплатить коммуналку, на крупу может и не хватить.
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17.08.2023 17:33 Відповісти
согласен. Только уже сейчас на этом зарплата заканчивается......
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18.08.2023 07:29 Відповісти
будет средняя зп 40-60к не вопрос))
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17.08.2023 17:08 Відповісти
Это должна быть минималка. Средняя - 100к.
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17.08.2023 17:14 Відповісти
А у отмороженного ублюдка клячка не слипнется анус ?
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17.08.2023 17:18 Відповісти
Дай Бог, шоб це (ОЙ)бнуте створіння НЕДОЖИЛО!!!
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17.08.2023 17:19 Відповісти
https://uchi.ru/otvety/questions/sostav-iz-slov-svetilo-solnishko-veselo-chirikali-vorobi-dva-predlozheniya-sostavlyayut-l 72 % зачирикало , с чего б это ? Очередную херню вынашивают, крик души -пенсы стали поперек горла, внутренний враг! .Второй год- ВОЙНА , многого НЕЕЕТ, но очередное откровение-надо обновить городской транспорт, надо посторить стадион, надо............ А не пошли бы ви вслед за кораблем......
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17.08.2023 17:27 Відповісти
ідея добра. Давно час замінити маршрутки траліками.
а пане я дивлюся геть не в курсі, шо лівий та правий берег Києва давно з'єднано тролейбусами.
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17.08.2023 17:37 Відповісти
Я от не розумію, ви зовсім хочете додавить народ чи щоб тут вже нікого не залишилось?
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17.08.2023 17:38 Відповісти
Найгниліше у цій історії те, починають не з пропозиції.
(Ми вам - тихий транспорт точно за графіком, а ви робите свій вибір).
Відразу вимагають удвічі більші гроші за порожні обіцянки-цяцянки.
Зробіть маршрут з електробусами, покажіть його потрібність,
і люди охоче проголосують гаманцем.
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17.08.2023 18:19 Відповісти
Надоело. Покупаю машину.
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17.08.2023 19:08 Відповісти
Кияни підписали петиції стосовно відсторонення цього пройдисвіта, але Віталя свого друга Русю не здає. Віталя хороший, то оточення погане.
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17.08.2023 19:32 Відповісти
До речі в Німеччині (розказували біженці) на літо минулого року були проїзні на всі види транспорту за 9 евро не тільки для німців а і для українців, а в іншу пору року по 49, (зараз не знаю), в тій же Італії проїзд на автобусі коштує від 0,8 до 1 евро, в Київі якщо підіймуть ціни на місяць проїзд буде коштувати одним танпортом 30х2х30 днів = 1800/40=45 евро. Так війна не вистачає коштів в бюджеті, так може КМДА Кличко з підлеглими поверне 80 мільонів $. які вони віддали тільки з однієї операції московському колектору Фуксу, який викупив борги РФ за надані київському метрополітену вагони с дисконтом 90% котрі взагалі після окупації Криму і Донбасу не потрібно було повертати, а скільки було таких "операції" і землі "роздано" не кому не відомо.
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17.08.2023 19:52 Відповісти
Все як завжди в дикій країні. За 10 років не відкрито жодної станції метро і треба повисити тарифи на проїзд.
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17.08.2023 21:03 Відповісти
А може "Тільки українці можуть визначати" Джерело:
Може досить, може українці - то ЗСУ та волонтери. А усі інші - то понаєхавшіє.
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17.08.2023 22:15 Відповісти
Пропоную цьому "директору департаменту" своєчасно (до Перемоги) змінити прізвище з Кандибор на Бабло-бор. Бо кияни не дурні, й пам"ятають, наприклад, тролейбусний маршрут № 30 "Аеропорт Жуляни - Троєщина", який раніше, ну зовсім непогано з"єднував два берега Дніпра.
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18.08.2023 00:34 Відповісти
таких тварей надо гнать пинками из кмда уже
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18.08.2023 01:44 Відповісти
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18.08.2023 02:21 Відповісти
Скажеш гоп,як вискоче. Спочатку Перемога, потім прибирання в будинку( Україні) бо дуже брудно.
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08.09.2023 20:03 Відповісти
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