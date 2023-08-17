У Києві хочуть підняти тариф на проїзд по місту до 30 гривень, але після війни

Влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. Але реалізувати ці плани можна буде лише після завершення війни.

Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ – 98 FM".

За його словами, реальним завданням є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду.

На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан – замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт.

Як вважає Кандибор, акцент потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень щодо будівництва контактної мережі. До того ж завдяки розвитку мережі тролейбусів у Києві покращиться екологія, додав він.

"Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів", – зазначив чиновник.

"Тролейбус під'їжджає до кінця контактної мережі, опускає пантограф, переїжджає на інший берег, піднімає пантограф і їде далі. За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", – резюмував Кандибор.

Згодом директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА уточнив, що і інтерв'ю він розповідав про своє бачення змін у транспортній системі столиці після завершення війни, до цього тарифи на проїзд у громадському транспорті не підвищуватимуть.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – цитує Кандибора пресслужба КМДА.

Він пояснив, що в коментарі медіа говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.