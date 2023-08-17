У Києві хочуть підняти тариф на проїзд по місту до 30 гривень, але після війни
Влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. Але реалізувати ці плани можна буде лише після завершення війни.
Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ – 98 FM".
За його словами, реальним завданням є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду.
На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан – замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт.
Як вважає Кандибор, акцент потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень щодо будівництва контактної мережі. До того ж завдяки розвитку мережі тролейбусів у Києві покращиться екологія, додав він.
"Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів", – зазначив чиновник.
"Тролейбус під'їжджає до кінця контактної мережі, опускає пантограф, переїжджає на інший берег, піднімає пантограф і їде далі. За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", – резюмував Кандибор.
Згодом директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА уточнив, що і інтерв'ю він розповідав про своє бачення змін у транспортній системі столиці після завершення війни, до цього тарифи на проїзд у громадському транспорті не підвищуватимуть.
"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – цитує Кандибора пресслужба КМДА.
Він пояснив, що в коментарі медіа говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всім хоч щось підвищують наавідь пенсіонерам. А поштаркам хер без масла.!!!
2. Деякі кияни у яких є автівки але намагались економити їздили громадським транспортом тепер точно пересядут на свої авто і "покращать" трафік на київських дорогах .
3. Кожен раз коли підвищували тарифи на громадський транспорт розповідали що тепер будете їздити на новому ********* транспорті з гарним сервісом і т д. І нічого не змінювалося жодного разу. На кого розрахований цей "триндеш" про "покращення"? Грошей будемо платити в 4 рази більше і їздити як їздили.
4. Довбні з КМДА про дотації ні чого не чули раніше? Хочете "покращити" щось будь ласка за рахунок дотацій із бюджету Києва а не за рахунок киян які вимушені їздити громадським транспортом.
Муниципальный - это принадлежность, а не налоговый статус
Буде план Маршалла - от тоді і поговоримо.
І вас до кормушки не підпустимо.
Коли пенс, який працює повний робочий тиждень катається трьома транспортами на працю і назад 5 разів на тиждень на халяву - не занадто?
Для всіх.
А? Шо? Неначасі? Розумію. Зато гроші красти у людей то завжди на часі.
это всё инфраструктура, возможность работать и восстанавливаться.
А як викинути з міста маршрутки, то можна і 300 поставити і "конкурувати" з таксі.
есть свободные фонари и киеские каштаны
інколи бастують, але пасажир - то святе, головне - оплачуй проїзд
Сейчас еду на работу и с работы:
10 грн маршрутка - 20 грн
6.5 грн метро - 13 грн
Итого 33 грн в день.
Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем - 660 грн. в месяц.
теперь по тридцатке берем в день
маршрутка - 60
метро - 60
120 в день и 1200 грн в месяц.....
А зарплаты кто будет подымать???
Если покупаете талончик - 8 грн.
Остальные 15 грн.
Это я привел затраты по минимуму.....
а пане я дивлюся геть не в курсі, шо лівий та правий берег Києва давно з'єднано тролейбусами.
(Ми вам - тихий транспорт точно за графіком, а ви робите свій вибір).
Відразу вимагають удвічі більші гроші за порожні обіцянки-цяцянки.
Зробіть маршрут з електробусами, покажіть його потрібність,
і люди охоче проголосують гаманцем.
Може досить, може українці - то ЗСУ та волонтери. А усі інші - то понаєхавшіє.