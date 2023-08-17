Країни Балтії та Польща розглядають можливість повного перекриття кордону з Білоруссю

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що розглядаються варіанти реакції з боку країн Балтії та Польщі на подальші сценарії загроз на білоруському кордоні, зокрема повне перекриття кордону, що має бути спільним регіональним рішенням.

Про це повідомляє Delfi.

"Сьогодні ми, насамперед, говоримо про регіональне рішення. Тиждень тому відбулася розмова з міністром внутрішніх справ Польщі, і ми домовилися, що наразі узгоджуємо на технічному рівні можливі дії, алгоритми, як це виглядатиме у разі ухвалення регіонального рішення, тобто якби країни Балтії та Польща зробили це одночасно", – зазначила Білотайте.

За її словами, технічні аспекти вказаного рішення будуть розглянуті 28 серпня у Варшаві на зустрічі міністрів країн Балтії та Польщі, там будуть "розставлені остаточні акценти на тому, як має виглядати вся "синхронність".

Як повідомлялося, напередодні уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, а саме – "Шумскас" і "Тверячюс".

Раніше голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в Литві вважають закриття кордону з Білоруссю лише "питанням часу".