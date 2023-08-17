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Зеленський (2227) мобілізація (177) воєнний стан (122)

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до середини листопада

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зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 15 листопада.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Вони відповідно почнуть діяти з 18 серпня (до того діє попередній)", – додав він. 

Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни. Востаннє воєнний стан продовжували у травні – до 18 серпня.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації 27 липня.

Автор: Юлiя Недашківська
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Вова, а шашлики?
Що, на майские ? 👿
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17.08.2023 10:39 Відповісти
 
 