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Росія вже восени може залишитися без міжнародних авіарейсів через відключення від "авіаційного SWIFT"

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літак,аерофлот

Восени 2023 року російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання міжнародних рейсів після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації – швейцарській компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA).

Про це повідомляє РБК із посиланням на три джерела в російських і зарубіжних авіакомпаніях.

Канал SITA називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами. Системою користуються понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах, а її технології задіяні на 90% усіх міжнародних авіарейсів.

"Через відключення, заплановане на кінець вересня, російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів", – пояснило одне з джерел.

У свою чергу, іноземні перевізники залишаться без звичного каналу для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

У Мінтрансі РФ заявили, що знають про проблему та збираються організувати для перевезень обмін інформацією між російською та міжнародними мережами, а також альтернативні канали зв'язку.

Компанія SITA вирішила згорнути свою роботу в Росії у відповідь на повномасштабне військове вторгнення в Україну. Більшість сервісів SITA було відключено в країні протягом 2022 року.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
2923 року? 😂
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17.08.2023 10:46
+3
Чому тільки зараз?
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17.08.2023 10:54
+3
Мені взагалі це смішно чути. "МОЖЕ"!!!
Та давно пора!!! Які міжнародні?????? Нехай їздять на конях від мацкви да самих да акраїн
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17.08.2023 12:20
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2923 року? 😂
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17.08.2023 10:46 Відповісти
може...
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17.08.2023 12:34 Відповісти
))))
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17.08.2023 10:51 Відповісти
Чому тільки зараз?
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17.08.2023 10:54 Відповісти
Огоо, я навряд доживу...
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17.08.2023 11:06 Відповісти
Краще мене. Новини будуть не завжди правдиві, проте веселі
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17.08.2023 12:02 Відповісти
Зараз як ніколи потрібні саме правдиві новини і без помилок, А щодо веселощів, то досить з нас і "веселого" президента
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17.08.2023 13:53 Відповісти
Подивіться на аудиторію Абдристовича і "марафону" і визнайте, шо більшості ніфіга воно не потрібне.
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17.08.2023 13:57 Відповісти
Визнаю. І що ви пропонуєте?
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17.08.2023 14:13 Відповісти
Пропоную призначити мене речником Зезидента . Ото порегочемо
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17.08.2023 16:10 Відповісти
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17.08.2023 11:22 Відповісти
сначала должны отключить, а тогда и говорить
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17.08.2023 11:38 Відповісти
Через 900 лет? Таких санкций я ещё не встречал
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17.08.2023 11:55 Відповісти
Мені взагалі це смішно чути. "МОЖЕ"!!!
Та давно пора!!! Які міжнародні?????? Нехай їздять на конях від мацкви да самих да акраїн
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17.08.2023 12:20 Відповісти
Чому тільки зараз???
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17.08.2023 14:50 Відповісти
Малоймовірно, що підуть проти росії. вони там, мабуть, скупили всіх, кого треба.
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17.08.2023 18:16 Відповісти
 
 