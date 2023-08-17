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Мін’юст подав позов про націоналізацію активів Міноборони Білорусі

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руслан

Міністерство юстиції 16 серпня подало два позови до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів проти російської групи компаній "Волга-Днєпр" та Міністерства оборони Білорусі.

Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих у Facebook.

Зокрема, у межах позову до "Волги-Днєпр" Україна планує стягнути шість авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан".

Інший позов стосується Міноборони Білорусі, у якого планують забрати один авіаційний двигун та повітряний стартер.

За словами Богатих, позов до "Волга-Днєпр", яка є однією з найбільших логістичних компаній РФ у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу – надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.

"У Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це – сотні мільйонів доларів", – додала вона.

Як повідомлялося, у червні 2023 року конфіскувала транспортний літак Ан-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Днєпр", який перебуває у Торонто, та розпочала процес його передачі Україні.

Зазначений літак прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну й не зміг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту. Відтоді Ан-124 стояв у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч долар за простій.

Росіяни вважають арешт літака "незаконним захопленням". Зрештою "Волга-Днєпр" направило канадському уряду лист із ультиматумом – або питання вирішується мирним шляхом, або вона подає в арбітраж

Автор: Юлiя Недашківська
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Куда спешить ? 😕
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17.08.2023 10:03 Відповісти
І це лише через півтора роки повномаштабної війни ?
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17.08.2023 10:03 Відповісти
Ну так надо же было дать время чтлбы наиболее ценное вывезли. А всякую х..ю можно и конфисковывать, чтобы не обидеть лукашенка. А вдруг сгодится.
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17.08.2023 10:09 Відповісти
Чи не зарано Шмигаль нарешті «роздуплився» через майже 2 роки крові та смертей Українців!!
За масштаби загибелі Українців та втрату територій України, треба нести покарання, а не відтягувати свій кінець!! Сашко Білий з Лісником, виявилися ПРОРОКАМИ!!
Слава Україні!!
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17.08.2023 10:37 Відповісти
тільки зараз? а що ви хотіли від Мішані Подоляка, агента білоруської гебні?
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17.08.2023 12:58 Відповісти
 
 