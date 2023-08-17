Мін’юст подав позов про націоналізацію активів Міноборони Білорусі

Міністерство юстиції 16 серпня подало два позови до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів проти російської групи компаній "Волга-Днєпр" та Міністерства оборони Білорусі.

Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих у Facebook.

Зокрема, у межах позову до "Волги-Днєпр" Україна планує стягнути шість авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан".

Інший позов стосується Міноборони Білорусі, у якого планують забрати один авіаційний двигун та повітряний стартер.

За словами Богатих, позов до "Волга-Днєпр", яка є однією з найбільших логістичних компаній РФ у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу – надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.

"У Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це – сотні мільйонів доларів", – додала вона.

Як повідомлялося, у червні 2023 року конфіскувала транспортний літак Ан-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Днєпр", який перебуває у Торонто, та розпочала процес його передачі Україні.

Зазначений літак прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну й не зміг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту. Відтоді Ан-124 стояв у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч долар за простій.

Росіяни вважають арешт літака "незаконним захопленням". Зрештою "Волга-Днєпр" направило канадському уряду лист із ультиматумом – або питання вирішується мирним шляхом, або вона подає в арбітраж