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Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, – Зеленський

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судно

Президент Володимир Зеленський заявив, що перше цивільне судно вже пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту і прямує у напрямку протоки Босфор.

Про це очільник держави заявив у Twitter.

Як додав президента, раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію (International Maritime Organization, IMO) про роботу коридору, а вона, у свою чергу, підтвердила право України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій.

"Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин", – пыдсумував Зеленський.

Як повідомлялося, 16 серпня новим гуманітарним коридором з Одеси вирушило перше судно після припинення "зернової угоди". Ним став контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг). 

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ тимчасові маршрути руху цивільних суден почали діяти з 8 серпня.

Автор: Юлiя Недашківська
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ну так надо суда НАТО в сопровождение....
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17.08.2023 10:11 Відповісти
Сонце сходить і заходить бо так Вова зеленський сказав.
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17.08.2023 12:24 Відповісти
 
 