Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що перше цивільне судно вже пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту і прямує у напрямку протоки Босфор.

Про це очільник держави заявив у Twitter.



Як додав президента, раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію (International Maritime Organization, IMO) про роботу коридору, а вона, у свою чергу, підтвердила право України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій.



"Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин", – пыдсумував Зеленський.

Як повідомлялося, 16 серпня новим гуманітарним коридором з Одеси вирушило перше судно після припинення "зернової угоди". Ним став контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг).

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ тимчасові маршрути руху цивільних суден почали діяти з 8 серпня.