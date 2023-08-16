Фонд держмайна оцінив економічний ефект від приватизації цьогоріч у 3,4 мільярда. ІНФОГРАФІКА

Фонд державного майна України оцінив економічний ефект від приватизації в 2023 році в 3,4 млрд грн.

Як повідомили в Фонді, економічний ефект розраховувася наступним чином:

2,4 млрд грн – кошти від продажу об’єктів;

495 млн грн – повернуті борги підприємств перед працівниками та бюджетом;

480 млн грн – сплата ПДВ (20% від переможних ставок).

"Усі ці кошти йдуть на підтримку Сил оборони. Окрім цього, нові власники збиткових державних об’єктів створюють бізнеси, робочі місця та сплачують мільйони податків", – додали в Фонді.