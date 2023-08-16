Нововведення для аграріїв: Україна спростила реєстрацію сортів рослин із каталогів Євросоюзу та США

Міністерство аграрної політики та продовольства України розпочало за спрощеною процедурою державну реєстрацію сортів рослин, зареєстрованих у Європейському Союзі та США.

"Відтепер аграрії можуть впроваджувати в агротехнологію найновіші сорти, які успішно пройшли державні тестування у ЄС або США і внесені в загальний каталог сортів ЄС або підтверджені Міжнародним союзом з охорони нових сортів рослин (UPOV)", – сказано в повідомленні Мінагрополітики.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, тепер українським аграріям не треба втрачати часу на декілька років очікування проходження експертизу сорту в Україні.

"Ми максимально спрощуємо реєстрацію сортів рослин. Заявник подає заявку на реєстрацію нового сорту. Співробітники Мінагрополітики самостійно встановлюють дані про наявність такого сорту у загальному каталозі сортів Євросоюзу чи UPOV. Якщо його наявність підтверджено – рішення про державну реєстрацію приймається у 15-денний строк. При цьому, на вимогу заявника кваліфікаційна експертиза сорту може не проводитися", – прокоментував Висоцький.

Перші 97 сортів сільськогосподарських культур вже внесені до Державного реєстру сортів рослин України за спрощеною процедурою.

Новий механізм реєстрації сортів розроблений для реалізації норми закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу".