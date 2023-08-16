Бізнес став менш упевненим у своїх короткострокових перспективах, – дослідження

Бізнес став менш впевненим у своїх короткострокових перспективах, але став більше покладатися на покращення ситуації в довгостроковій перспективі.

Такими є результати 15 щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

"Уперше за останні три місяці в довгостроковій перспективі зменшилася невизначеність і зріс оптимізм бізнесу, але підприємці стали обережнішими щодо планів у коротко- та середньостроковій перспективі", – зазначили в ІЕД.

Згідно з опитуванням, у липні 20% респондентів не змогли поділитися планами на найближче майбутнє – у перспективі пів року, тоді як у червні таких було 17%. Також у липні порівняно з червнем частка підприємств, які планують зростання виробництва протягом найближчих 3-4 місяців, зменшилася до 44,2% з 44,8% у червні.

Частка тих, хто планує скорочення виробництва на найближчий квартал, зросла до 4% з 3,2%, а очікуваних на збереження обсягів виробництва знизилися до 51,8% з 52% у червні.

Зазначається, що ділова активність порівняно з минулорічними показниками продовжує покращуватися, але темпи зростання зменшилися: 48,3% оцінюють ситуацію краще, ніж рік тому, тоді як у червні таких було 53%. Нічого не змінилося на 40,1% проти 36,9% у червні, з 9,8% до 11,5% збільшилася частка тих, у кого ситуація стала гіршою.

В ІЕД наголосили, що у липні 2023 року показники завантаження виробництва трохи погіршилися: 7% підприємств працюють на повну потужність, тоді як у червні таких було 9%, ще 52% завантажено на 75-99% проти 53% місяцем раніше. Не працюють, як і раніше, лише 3% опитаних.

Серед перешкод для зростання виробництва респонденти найчастіше називали війну та несприятливу ситуацію з безпекою: таких було 75%. Наступні чотири місця рейтингу перепон зайняли низький попит – 41%, несприятлива політична ситуація – 35%, надмірне оподаткування – 30%, несприятливий регуляторний клімат – 28%.

Як йдеться у дослідженні, частка підприємств, які планують зростання зайнятості, дещо збільшилася – з 4,9% до 6,6%, тоді як мають намір скоротити кількість працівників 4,3%, що на 1,3 в.п. менше, ніж у червні.

Деякі підприємства збільшили кількість працівників у вимушених відпустках з 0,5% у червні до 2,2% у липні, збираються скорочувати працівників у вимушених відпустках 25,7% (29,4% у червні).

Проблеми з пошуком кваліфікованих працівників у липні продовжили зростати: важко знайти таких працівників на 27,5% (25,4% у червні), легше шукати таких працівників на 1,5% (2,8%). Легко знайти некваліфікованих робітників для 5,2% респондентів (проти 4,5% на місяць раніше), важко – для 18,7% (19,6%).

В ІЕД наголосили, що лише 34% опитаних підвищили зарплату цього року, водночас більше половини підприємств (59%) залишили зарплату без змін.

В опитуванні, яке проходило з 17 по 31 липня, взяли участь 549 підприємств різних розмірів із 21 регіону України.