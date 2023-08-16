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завод (655) приватизація (1193) спирт (203) ФДМУ (1211)

Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод у Київській області за 10 мільйонів

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Фонд державного майна України виставив на приватизацію Червонослобідський спиртзавод на Київщині. Стартова ціна становить 9,7 млн грн.

Як ідеться в повідомленні Фонду, аукціон відбудеться 29 серпня.

Спиртзавод заснований у 1881 році та модернізований у 2019, займається виготовленням етилового ректифікованого спирту.

Потужність виробництва – 31,5 тис. літрів за добу. Актив розташований за 50 кілометрів від столиці за 6 км від траси М 06 Київ – Чоп.

До складу спиртзаводу входять 4 об’єкти нерухомості загальною площею 1 698 кв. м, зокрема цех, спиртосховища, лабораторія, частина їдальні та 7 транспортних засобів.

Окрім фінальної пропозиції, переможець аукціону повинен оплатити 9,7 млн гн боргів підприємства перед працівниками та бюджетом.

Автор: Галина Ялівець
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