Підвищення тарифів на електроенергію не досягло мети, грошей на енергоринку не вистачає, – Герус

Підвищення тарифів на електроенергію для населення і "прайс-кепів" (максимальної ціни) на ринку електроенергії поки що не призвели до підвищення його ліквідності, що було метою ухвалення таких рішень.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Інтерфакс-Україна.

"Рішення по тарифам і прайс-кепам були для того, щоб наповнити ліквідність ринку, щоб усі платили за спожиту електроенергію та щоб рівень боргів зменшився. У результаті минуло майже два місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається. І це дуже погано, бо тоді виникає питання: заради чого все це робилося, коли ліквідність на енергоринку не покращала щодо того, що було до підвищення тарифів?" – сказав Герус.

Однією з причин він назвав неспроможність водоканалів, у собівартості виробництва яких електроенергія становить 30-40%, оплачувати спожитий ресурс, а причиною цього – недостатні тарифи на їхні послуги.

"Наразі водоканали справді погіршили свої платежі за електроенергію, але залишити міста без води теж не можна. Як результат, почали збільшуватися борги контрагентів перед "Укренерго", а компанія, зі свого боку, почала нарощувати свої борги перед генерацією на балансуючому ринку. Так що це проблема не лише водоканалів, а й енергетики", – описав ситуацію голова Комітету ВР.

Ще однією причиною заборгованості на ринку електроенергії він назвав недостатній рівень платежів з боку НАЕК "Енергоатом" у рамках спецзобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПЗГ).

"Багато залежить від "Енергоатома". На нього покладено ПСО по населенню. Десь він має дати електроенергію, десь компенсувати різницю в тарифах та ринковій ціні електроенергії грошима. Якщо "Енергоатом" починає платити краще, тоді борги на ринку будуть зменшуватися. Поки що він краще платити не став", – зауважив Герус.

При цьому він зазначив, що "це питання відповідальності та чесності".

"Коли до тебе приходить більше грошей, тобі хочеться їх залишити, а не платити далі", – сказав нардеп.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Він діятиме до 31 грудня. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Крім того, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год. У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%.

Внаслідок цього середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у липні зросла на 23,5% – до 3669,87 грн за МВт-год, порівняно із 2971,41 грн за МВт-год у червні.