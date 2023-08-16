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Новини Енергетика
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тарифи (1107) Енергоатом (1089) електроенергія (2940) Герус (260) Підвищення тарифів (96)

Підвищення тарифів на електроенергію не досягло мети, грошей на енергоринку не вистачає, – Герус

Новини БізнесЦензор Енергетика

герус

Підвищення тарифів на електроенергію для населення і "прайс-кепів" (максимальної ціни) на ринку електроенергії поки що не призвели до підвищення його ліквідності, що було метою ухвалення таких рішень.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Інтерфакс-Україна.

"Рішення по тарифам і прайс-кепам були для того, щоб наповнити ліквідність ринку, щоб усі платили за спожиту електроенергію та щоб рівень боргів зменшився. У результаті минуло майже два місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається. І це дуже погано, бо тоді виникає питання: заради чого все це робилося, коли ліквідність на енергоринку не покращала щодо того, що було до підвищення тарифів?" – сказав Герус.

Однією з причин він назвав неспроможність водоканалів, у собівартості виробництва яких електроенергія становить 30-40%, оплачувати спожитий ресурс, а причиною цього – недостатні тарифи на їхні послуги.

"Наразі водоканали справді погіршили свої платежі за електроенергію, але залишити міста без води теж не можна. Як результат, почали збільшуватися борги контрагентів перед "Укренерго", а компанія, зі свого боку, почала нарощувати свої борги перед генерацією на балансуючому ринку. Так що це проблема не лише водоканалів, а й енергетики", – описав ситуацію голова Комітету ВР.

Ще однією причиною заборгованості на ринку електроенергії він назвав недостатній рівень платежів з боку НАЕК "Енергоатом" у рамках спецзобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПЗГ).

"Багато залежить від "Енергоатома". На нього покладено ПСО по населенню. Десь він має дати електроенергію, десь компенсувати різницю в тарифах та ринковій ціні електроенергії грошима. Якщо "Енергоатом" починає платити краще, тоді борги на ринку будуть зменшуватися. Поки що він краще платити не став", – зауважив Герус.

При цьому він зазначив, що "це питання відповідальності та чесності".

"Коли до тебе приходить більше грошей, тобі хочеться їх залишити, а не платити далі", – сказав нардеп.

Читайте також: "Таких тарифів немає навіть у ворога": В Офісі президента пояснили підвищення тарифів на електроенергію

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Він діятиме до 31 грудня. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Крім того, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год. У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%.

Внаслідок цього середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у липні зросла на 23,5% – до 3669,87 грн за МВт-год, порівняно із 2971,41 грн за МВт-год у червні. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+28
Цей стратег "слуг" уже повинен мінімум як 2 роки баланду куштувати в СІЗО чи на зоні, а воно провокує кабмін на чергове підвищення цін. А хто зупиняв до війни енергоблоки в інтересах ахметова і коломойського??? Хто лобіював дозвіл на завкупівлю електроенергії з білорусі для міжнародного афериста Коломойського. О так забули суркісів, які вивезли гроші в Європу через угорську митницю. Та падлюка у час війни яхту спускає на воду за 500 млн. євро, другий футболістів закуповує за мільйони, енергоатом хто контролює??? Посередник скільки отримує 500% чи 1000% прибутку??? І воно говорить про брак коштів на енергоринку???
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16.08.2023 20:30
+26
Треба просто перестати красти гроші, тоді вистачить на енергетику.
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16.08.2023 19:44
+21
Герус можна номінувати на Нобелівську премію з економіки , його геніальні заяви підривають всі аксіоми економіки та здорового глузду: підвищити тарифи щоб зменшити заборгованість по тарифам та покращити рівень платежів. У мене реально розрив шаблону, якщо населення не платило по старим тарифам то, з точки зору логіки звичайної людини, підвищення тільки збільшить рівень не платежів та заборгованості.
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16.08.2023 21:43
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Треба просто перестати красти гроші, тоді вистачить на енергетику.
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16.08.2023 19:44 Відповісти
І не тільки.
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17.08.2023 10:31 Відповісти
Я ж казав... Тут тільки націоналізація енергопідприємств та жорстка посадка зеЗлодіїв, що засіли у владі.
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17.08.2023 12:27 Відповісти
Бадит ахметка вирішив ще парочку яхт прикупити???
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16.08.2023 19:57 Відповісти
Цей стратег "слуг" уже повинен мінімум як 2 роки баланду куштувати в СІЗО чи на зоні, а воно провокує кабмін на чергове підвищення цін. А хто зупиняв до війни енергоблоки в інтересах ахметова і коломойського??? Хто лобіював дозвіл на завкупівлю електроенергії з білорусі для міжнародного афериста Коломойського. О так забули суркісів, які вивезли гроші в Європу через угорську митницю. Та падлюка у час війни яхту спускає на воду за 500 млн. євро, другий футболістів закуповує за мільйони, енергоатом хто контролює??? Посередник скільки отримує 500% чи 1000% прибутку??? І воно говорить про брак коштів на енергоринку???
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16.08.2023 20:30 Відповісти
Гєрус- людина Коломойського. Ляшко- людина Ахмєтова. Декілька років тому, Коломойський поставив Гєруса на голову комітету і почав його руками давити Ахмєтова.
Ахметов випустив Ляшка, який в аєропорту набив пику Гєрусу і отримав у відповідь.Потім, Коломойський, як хазяїн країни кожен рік, за цінами нижчими за ринок скуповівав енергію від Енергоатома, а свою дорогу, від сонячних станцій по космічним цінам продава на ринок.
Цього року- Енергоатом почав козлити, не продавати Бєні електрику, Беня звично випустив Гєруса.
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16.08.2023 23:10 Відповісти
поки не приберем банди від корит будуть грабить і далі.
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17.08.2023 10:05 Відповісти
а якщо потрусити каломойського...?
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16.08.2023 19:57 Відповісти
це вже було у 1917 році, результат - голодомор.
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16.08.2023 20:22 Відповісти
Тобто Бєня може безбожно красти із бюждету, і чіпати його не можна , бо буде голодомор ?
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16.08.2023 23:12 Відповісти
хтось довів у суді шо він крав?
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17.08.2023 07:10 Відповісти
Кажуть, його навіть в США виправдали, і йому тільки треба поїхати туди, поставити кілька підписів в документах
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17.08.2023 09:41 Відповісти
А судді хто?
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18.08.2023 21:17 Відповісти
какаяразніца?
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18.08.2023 21:20 Відповісти
Т.е. если заставить Беню заплатить долги и налоги стране - это приведет к голодомору?

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16.08.2023 23:27 Відповісти
при чём тут долги и налоги?
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17.08.2023 07:09 Відповісти
При том
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17.08.2023 12:24 Відповісти
шо?
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17.08.2023 12:29 Відповісти
СБУ обнаружила в Виннице крупнейшую в Украине подпольную криптоферму: дельцы "майнили" криптовалюту прямо на территории облэнерго Источник: https://censor.net/ru/n3275912


по
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17.08.2023 07:10 Відповісти
гы
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17.08.2023 07:15 Відповісти
Краще його пристрелити. Користі буде більше
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18.08.2023 09:43 Відповісти
Треба добити , знищити тих, хто платить.
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16.08.2023 20:01 Відповісти
Добити українців. Це звичайний геноцид.
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16.08.2023 20:02 Відповісти
Цим вони, разом з касабами і займаються.
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16.08.2023 22:23 Відповісти
Донецкая топливо энергетическая компания в прошлом году заработала 30 млрд. грн. ЧИСТОЙ прибили, за эти деньги вы тупые клоуны раком будетк стоять
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16.08.2023 20:08 Відповісти
Отак Ротердам+ герус та компанія перетворили в суцільні мінуси для держави
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16.08.2023 20:21 Відповісти
А чому ця російська шльондра ще на свободі?
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16.08.2023 20:34 Відповісти
Це як в цьому анекдоті коли крадуть , а їм все мало.
- Дорогі колгоспники весь врожай котрий ви засіяли зїли довгоносики, але не турбуйтеся, на слідуйчий рік ви знову засієте ще більше, - хай їх вдаве.
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16.08.2023 20:59 Відповісти
Хай цей Херус забере у свого спонсора Бені все, що той накрав ....
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16.08.2023 21:10 Відповісти
Интересно, кто нибудь из этих стратегов просчитывал негативный сценарий?
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16.08.2023 21:10 Відповісти
Какие именно стратеги?
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17.08.2023 06:09 Відповісти
Цэ он намекает, шо слабо пидвыщилы тарифы и надо бы ещё пидвыщить в пятеро? А в отставку оци вси гниды не хотят? В ОТСТАВКУ!!!!!
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16.08.2023 21:18 Відповісти
Самі вони у відставку не підуть, треба їх підштовхнути автоматом.
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17.08.2023 09:04 Відповісти
Про шо мова ? Енергоатом, якому традиційно (з 90-х) не вистачає грошей, прокачує мільйони на ЗАЕС, яка не працює й знаходиться під окупацією ! Герус нас за дурнів тримає ?
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16.08.2023 21:19 Відповісти
Где Ляшко?
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16.08.2023 21:19 Відповісти
В наряді картоплю чисте....
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16.08.2023 21:25 Відповісти
Герус можна номінувати на Нобелівську премію з економіки , його геніальні заяви підривають всі аксіоми економіки та здорового глузду: підвищити тарифи щоб зменшити заборгованість по тарифам та покращити рівень платежів. У мене реально розрив шаблону, якщо населення не платило по старим тарифам то, з точки зору логіки звичайної людини, підвищення тільки збільшить рівень не платежів та заборгованості.
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16.08.2023 21:43 Відповісти
Зелені гниди,може красти потрібно менше?Ніяк не нажеретеся.
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16.08.2023 21:51 Відповісти
ти на їх місці крала би ще більше, зазвичай таких горлопанів турбують лише завидки
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17.08.2023 07:18 Відповісти
Не дало? ну тогда возвращайте старые тарифы
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16.08.2023 22:05 Відповісти
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16.08.2023 22:32 Відповісти
Аксіома: скільки не економій, але ці ненажерливі мразі при владі навзамін за твою економію піднімуть тобі тарифи.
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16.08.2023 22:39 Відповісти
навіщо утримувати ВР коли коли понад 20% країни перебуває під окупацією?... є ставка, кабмін, обласні адміністрації ось де гроші потрібно шукати а не по кишенях у народу нишпорити...
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16.08.2023 23:09 Відповісти
Че этого Геруса слушать ? Он только болтает и ничего не решает , как , впрочем, и остальные ЗЕслуги из ВР. А чего ЭТОТ молчит ? Где ЕГО звернення на эту тему ? Каждый день вещает , то дякує , то співчуває ... а про тарифы молчок. Видать человечки Ермака не написали текст, чтоб зачитать .
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16.08.2023 23:48 Відповісти
Фієричний довбойоб. В окопи реформатора хоч на півроку.
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16.08.2023 23:49 Відповісти
терпим, терпим, потім мовчім і терпим,...далі терпим доколи? не знаем. Но колись урветься терпіння? Питання тепер, коли урветься терпіння? Думаю не коли. Підсумок, влада яку народ заслуговує. КРАПКА.
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17.08.2023 00:32 Відповісти
Мовні борошна та щелепні спазми чи Азіровщина?
НоАле колись... Думаю не ніколи... терпимО, терпимО, потім мовчіИмо і терпимО,...далі терпимО до коли?
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17.08.2023 05:12 Відповісти
Можна згадати період.... 2004, потім 2014... А далі.... Буде
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18.08.2023 22:37 Відповісти
Удивительно, но я помню при совке цену 2 коп за киловатт и никаких герусов, коломойских и прочих ахметовых, и близко не было. И цены не повышались. А может майнинг крипты надо прекратить?
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17.08.2023 06:36 Відповісти
Навіщо далеко ходити - я пом'ятаю газ по 0,78 грн/куб.
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17.08.2023 06:44 Відповісти
Удивительно, что в вместо мозгов у людей, которіе не помнят откуда брались копеечные тарифы в СССР - это узаконеные рабы, пахавшие на городских сумасшедших.
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17.08.2023 07:21 Відповісти
Судя по тому, что вы проходите лечение в психиатрической больнице, то с мозгами у вас не все в порядке. Желаю вам успешного лечения и выздоровления
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17.08.2023 07:35 Відповісти
Судя по тому, что
====

давайте для начала вы перестанете выплёвывать таблетки, которые мы вам выписали.После этого вы обязательно сможете кого-то судить или миловать - у нас есть палата с царями.А пока что походите в смердах, лады?
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17.08.2023 07:39 Відповісти
Я, так понимаю, что вас привлекают в помощь санитарам. Могу вас поздравить - вы не безнадёжны!
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17.08.2023 08:10 Відповісти
что и как вы понимаете решит профильный консилиум, а пока ищите себе друзей в палате со смердами.
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17.08.2023 08:30 Відповісти
Если бы не ваше заболевание, я бы последовал вашему совету, а так, увы. Выздоравливайте.
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17.08.2023 09:07 Відповісти
вам надо, вы и выздоравливайте.
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17.08.2023 12:30 Відповісти
2 копейки это совсем не мало,
на гривны это тариф был 4 коп, а жителям села и обладателям эл.плит2коп ...
так что не так и дёшево
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17.08.2023 07:56 Відповісти
десятку в месяц за газ это не много
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17.08.2023 08:32 Відповісти
😁😁😁"Ми підняли тарифи,щоб усі почали платити і рівень боргів зменьшився".Вони там реально їбонуті?
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17.08.2023 07:11 Відповісти
Зграя мавп увірвалася в кабіну літака, тикає на різні кнопки згідно зі своєю мавпячою логікою й дивується, чому літак не злітає
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17.08.2023 09:47 Відповісти
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17.08.2023 10:37 Відповісти
+100500!!! Точніше й не сказати.
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17.08.2023 11:17 Відповісти
А Ви досі в цьому маєте якісь сумніви?
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17.08.2023 11:03 Відповісти
"Ми почали війну, щоб не почалася війна." (с) Що Вам це нагадує?)
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17.08.2023 11:16 Відповісти
П.і.з.д.о.о.к.и.й с.у.ч.о.н.и.ш.
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17.08.2023 07:12 Відповісти
Цього негідника можна номінувати тількина вищу міру покарання під час війни!
Треба вже давно починати,можливо з цього !
Відразу знайдуться і кошти і зміни почнуться,РЕАЛЬНІ!
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17.08.2023 07:44 Відповісти
На час війни повинна бути смертна кара для всіх хто краде у держави великі суми.
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17.08.2023 08:12 Відповісти
значить треба ще підвищити тариф
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17.08.2023 07:46 Відповісти
ахметов и земрази развлекаются выворачиванием карманов лохов....
ахметка страдает, снизились объемы эл.энергии, которую он перепродавал лохам под видом "зелёной",
а на самом деле произведённой на АЭС
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17.08.2023 07:51 Відповісти
Та ну не може того бути))) люди не платили за стаим тарифом і раптом не стали платити по новому, грабіжницькому. І хто б міг таке передбачити?
Зелений довбойоб...
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17.08.2023 09:29 Відповісти
Без коментарів ...https://www.dsnews.ua/economics/shmygal-razreshil-kompaniyam-ahmetova-poluchat-lgotnye-kredity-5-7-9-politolog-16052023-479597
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17.08.2023 09:40 Відповісти
Геніальні економічні керманичі. Навіть підвищена удвічі ціна не виправила стан енергоринку під їх "чьотким" керівництвом. Тут є два виходи - ще удвічі підвищити або керманичів замінити.
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17.08.2023 10:20 Відповісти
"коммунальные услуги это бизнес. А бизнес должен быть прибыльным. Поэтому тарифы будут расти дальше"(с) Анатолий Блызнюк,экс-министр ЖКХ в эфире ТРК Украина,2011 год.
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17.08.2023 10:29 Відповісти
Випускники Трускавецького держ.університету в дії. МО-ЛОД-ЦІ!
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17.08.2023 10:30 Відповісти
..живемо і платимо так, як наголосували...
"прикольно же, хоть паржем"...
і, схоже, "наш вирок" не все ще наробив, зебіли продовжують "чудити"
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17.08.2023 10:34 Відповісти
вполне ожидаемо, повысили- промолчали, сейчас эти говорящие рожи опять зондируют почву на сл.повышение.
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17.08.2023 10:45 Відповісти
ПІШЛИ наХ...... злодюги грьобані. Що на чергові віллу не вистачає, чи на бразільониша в Шахтьор??
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17.08.2023 10:50 Відповісти
Зараз Ахметов випустить свого звірка, і домовляться "пасерєдінє"
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17.08.2023 11:15 Відповісти
Зарплати космічні собі хай поврізають,недолюдки! І хай не ******* гроші! А ще хай повернуть усі компанії,які надають важливі послуги населенню- газ,воду,світло у державну власність! Тоді на все буде вистачати,ще й залишиться до хера.
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17.08.2023 15:46 Відповісти
Ig Shu Пішу на ваше повідомлення, на жаль я не навчався в української школе та проживав тільки з 9 класса на Донбасе. Українську намагаюсь вивчати самотужкі ,а спілкуюсь як можу.
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17.08.2023 19:47 Відповісти
Енергоатом і так загнали у прірву, заради прибутків ахметова та ін. та і крадуть...
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17.08.2023 20:18 Відповісти
КРАСТИ МЕНШЕ ТРЕБА...!!!!!!
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18.08.2023 06:21 Відповісти
Хай герус , спочатку скаже , НА КОГО ВІН ПРАЦЮЄ, НЕХВАТАЄ КОШТІВ, БО ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ.
ЯКА ЗАРПЛАТА , У ЦЬОЇ ШЕЛЬМИ, МОЖЕ ХА ЗЕНШУТЬ АПЕТИТИ.
ЕНЕРГЕТИКА - ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ, А ВІДБУДОВУВАТИ ПОВИННИЙ НАРОД????
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18.08.2023 11:21 Відповісти
Він ахметівська повія йому мало тому що за зелену енергетику не заплатили за остані три місяці. Гроші попали в бюджет і розікрали. Але це не справа народу. Знов підвищать і знов розкрадуть.
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19.08.2023 01:01 Відповісти
Дуже цікава мотивація підвищення тарифів. ( нагадаю, що обіцянка слуг перед господарем не виконана. Божились що тарифи до кінця війни не підніматимуть). Може пора повернути під контроль держави стратегічно важливі підприємства. Або жорстко почати контролювати зажерливість і роботу приватних монополістів. Енергосистеми наприклад. Ну і ще є пропозиція: на час війни зробити всім однакову зарплату. Від уряду/суддів до двірника, скажімо у 20тис. І пенсії також в середньому сегменті вирівняти(десь так до рівня військовополонених)
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19.08.2023 03:45 Відповісти
То **** не крадіть їх *****, а то вам ніколи не хватить.
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19.08.2023 07:56 Відповісти
 
 