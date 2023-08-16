На Московській біржі – рекордне падіння з жовтня минулого року

Індекс "Московської біржі" 16 серпня падав до 3037,89 пункта, знизившись з початку торгів на 2,48%.

Це стало сильнішим падінням індексу з 18 жовтня 2022 року, пише російський "Коммерсант".

Максимальне падіння індексу зафіксували о 17:29, станом на 18:40 воно дещо скоригувалося – зараз індекс Мосбіржі падає на 2,1% за день – до 3049,96 пункта.

Лідерами падіння на піку стали акції компаній:

"Россєті" (-4,12%);

ВК (-3,82%);

"РусАл" (-3,74%);

"Аерофлот" (-3,57%);

НЛМК (-3,56%).

За даними Мосбіржі на сьогодні, 16 серпня, на відкритті індекс склав 3109,46 пункта, максимальне значення індексу було 3122,34 пункта, мінімальне – 3015,57 пункта.

Як повідомлялося, російський президент Владімір Путін у середу проводить нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля. Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля. У тому числі обговорюється обов'язковий продаж валютної виручки.