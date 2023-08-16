БЕБ викрило ще 4 нелегальних гральних заклади в Києві

Бюро економічної безпеки викрило та припинило незаконну діяльність чотирьох гральних закладів у Києві. Вилучено більше 120 одиниць комп’ютерної техніки орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, без створення юридичної особи та необхідних ліцензій, організували проведення азартних ігор на території Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів столиці. Ігрові заклади були облаштовані як на перших поверхах житлових будинків, так і в окремих приміщеннях малих архітектурних форм.

Свою діяльність вони приховували: відкривалися тільки для перевірених клієнтів та працювали під час комендантської години. Вхід до приміщень був обмежений, знаходився під охороною та цілодобовим відеонаглядом.

Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної організації азартних ігор.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) здійснюють детективи територіального управління БЕБ у Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, в Україні дозволено розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають 3-5 зірок, а в 4-5-зіркових – казино. Дозволений вік гравця азартних ігор – від 21 року.

Усього з початку року тільки на Київщині виявлено понад 70 нелегальних гральних закладів.



