Уряд Німеччини схвалив часткову легалізацію марихуани

Уряд Німеччини у середу, 16 серпня, схвалив законопроєкт, який легалізує придбання та зберігання невеликої кількості марихуани для рекреаційного споживання.

Це рішення є ініціативою усіх трьох коаліційних партій – Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу 90 / Зелених" та Вільної демократичної партії, повідомляє Deutsche Welle.

Законопроєкт, який ще має бути затверджено Бундестагом, дозволить повнолітнім жителям ФРН зберігати до 25 грамів канабісу і вирощувати до трьох рослин для особистого використання. Також буде дозволено створювати та брати участь у некомерційних об'єднаннях громадян, що налічують до 500 членів, де можна буде легально вирощувати та купувати канабіс.

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах назвав законопроєкт "поворотним моментом" у ставленні Німеччини до канабісу. За його словами, більш м'який підхід дозволить боротися з чорним ринком і злочинністю, пов'язаною з наркотиками, зменшить навантаження на правоохоронні органи і зробить споживання марихуани безпечнішим.

Водночас неповнолітнім, як і раніше, буде заборонено вживати цей наркотик, і уряд розпочне кампанію, яка попереджатиме про ризики для здоров'я, особливо для молоді, додав міністр.

"Ніхто не повинен неправильно розуміти закон. Вживання канабісу буде легалізовано. Але це залишається небезпечним", – наголосив Лаутербах.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні

Водночас німецька опозиція критикує законопроєкт. Зокрема, міністр охорони здоров'я федеральної землі Баварія Клаус Голецчек, який представляє "Християнсько-демократичний союз", назвав ці плани "безвідповідальними" і заявив, що приклади з-за кордону показали, що лібералізація мало сприяє стримуванню чорного ринку. Також, на його думку, декриміналізація вживання марихуани "явно ставить під загрозу" людей у віці від 18 до 21 року, враховуючи ризики для здоров'я, пов'язані зі споживанням канабісу для мозку, який все ще розвивається.

Німецька асоціація суддів тим часом заявила, що закон створить більше бюрократії і додасть більше навантаження на судову систему, а не розвантажить її. Цей закон, на думку асоціації, призведе до "багатьох нових суперечок і розглядів у судах".

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни". Однак він не передбачає вільного продажу чи вживання канабісу, препарати на його основі дозволять призначати лише за рішенням лікаря.