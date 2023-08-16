БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
745 відвідувачів онлайн
Новини Влада
3 295 19
держбюджет (1359) Бюро економічної безпеки (254)

У Бюро економічної безпеки закінчуються гроші – просять з бюджету ще майже 1 мільярд, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Влада

беб

Станом на середину серпня Бюро економічної безпеки (БЕБ) вже майже витратило увесь свій річний бюджет.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на трьох співрозмовників серед членів парламентської ТСК по БЕБ та в уряді.

"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", – підтвердив голова Ради громадського контролю при БЕБ Тарас Котов.

За його словами, одна з причин – у розширенні штату.

"Зараз йдуть конкурси на 200 посад, це вибиває бюро за межі бюджету", – пояснює Котов.

БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день, йдеться у надісланому на початку червня зверненні бюро до уряду.

У цьому документі БЕБ оцінює дефіцит коштів для оплати праці на 2023 рік у 381 млн грн. Станом на 1 травня заборгованість по зарплаті в органі – 9,4 млн грн.

"Подальше наближення коштів унеможливило виплату заробітної плати працівникам у четвертому кварталі 2023 року", – зазначається у листі.

Загалом керівництво БЕБ у своєму зверненні до уряду заявляло, що поточний річний бюджет відомства у розмірі 504 млн грн покриває лише 20% потреби.

У зверненні БЕБ просить уряд ініціювати внесення змін до держбюджету на 2023 рік в частині збільшення видатків для БЕБ на загальну суму 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".

Як повідомлялося, виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров звільнився із займаної посади за згодою сторін з 14 серпня. Замість нього в.о. директора БЕБ призначено Андрія Пащука.

З 1997 по 2017 рік Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Зокрема, з 2012 року він працював у МВС на посаді заступника начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Так хай лобуряки із беб ідуть у ЗСУ, там зарплати по 120 тисяч, а тьолки які працюють у беб - на панель, там також нормально платять. Хужє все одно не буде.
показати весь коментар
16.08.2023 19:43
+10
"БЕБ у своєму зверненні до уряду заявляло, що поточний річний бюджет відомства у розмірі 504 млн грн Джерело: https://biz.censor.net/n3437852"

А ЯКА ВІДДАЧА БЮДЖЕТУ ВІД ЦІЄЇ ПИЛОРАМИ?
показати весь коментар
16.08.2023 20:34
+6
жесть- щоб доїти казнокрадів та всягого різного роду корупціонерів вони ще і у держави на шиї сидять....- затрати на них мільярди , а вихід...., ну , окрім себе коханих...
показати весь коментар
16.08.2023 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так хай лобуряки із беб ідуть у ЗСУ, там зарплати по 120 тисяч, а тьолки які працюють у беб - на панель, там також нормально платять. Хужє все одно не буде.
показати весь коментар
16.08.2023 19:43 Відповісти
І що цікаво ніхто звідти не звільняється ,ще й на нові посади конкурси ..
показати весь коментар
16.08.2023 20:01 Відповісти
начальники разбежались прихватив бюджет?
показати весь коментар
16.08.2023 20:08 Відповісти
жесть- щоб доїти казнокрадів та всягого різного роду корупціонерів вони ще і у держави на шиї сидять....- затрати на них мільярди , а вихід...., ну , окрім себе коханих...
показати весь коментар
16.08.2023 20:20 Відповісти
"БЕБ у своєму зверненні до уряду заявляло, що поточний річний бюджет відомства у розмірі 504 млн грн Джерело: https://biz.censor.net/n3437852"

А ЯКА ВІДДАЧА БЮДЖЕТУ ВІД ЦІЄЇ ПИЛОРАМИ?
показати весь коментар
16.08.2023 20:34 Відповісти
Й...х цілих та стільки ж десятих..
показати весь коментар
16.08.2023 23:57 Відповісти
Цей БЕБ ще недавно збиралися ліквідувати, а замість цього його розширюють. Дива та й тільки.
показати весь коментар
16.08.2023 20:39 Відповісти
Вже готують лохів до чергового "...крадіжки грошей можно було запобігти, але ж не було достатньо фінонсування на засоби..." 🤣
показати весь коментар
16.08.2023 21:07 Відповісти
Позичте у суддів. Потім віддасте "по-взаємозаліку".
показати весь коментар
16.08.2023 21:33 Відповісти
Це звучить,як запрошення корупціонерів до фінансування БЕБ))
показати весь коментар
16.08.2023 21:56 Відповісти
пацанчіки гуляють, зелене бидло дивиться, радіє...
показати весь коментар
16.08.2023 23:54 Відповісти
"У Бюро економічної безпеки закінчуються гроші - просять з бюджету ще майже 1 мільярд". Хорошая шутеечка . Оценил. А вообще то , если такими темпами мародерить западную финансовую помощь , то скоро в этой "новости" вместо БЭБ будет Пенсионный Фонд. Да, вот это навыбирали хомяков эти 73% , превзошли мои самые худшие ожидания после оглашения результатов 22 апреля 2019 г. Витёк Ростовский в моменты протрезвления наверняка восклицает - "А что , так можно было?!". Можно ,Витюля , этим все можно! 73% дуралеев им мандат на это выдали!
показати весь коментар
16.08.2023 23:57 Відповісти
де посадки держиморд?... за таку роботу хороший метод щипець на верхню губу та пендель під зад...
показати весь коментар
17.08.2023 00:53 Відповісти
Всіх перевести на %% від сум по виграних справах з мінімальним окладом. А ні-то нах всіх
показати весь коментар
17.08.2023 05:47 Відповісти
Среднестатистический человек может прожить без еды (совсем не потребляя пищу) в течение нескольких недель - около трех-четырех. Но этот срок сильно варьируется и зависит от индивидуальных особенностей.
показати весь коментар
17.08.2023 07:47 Відповісти
ахметов с коломойским видимо мало заносит
показати весь коментар
17.08.2023 09:05 Відповісти
Абсолютно не потрібне та вороже для економіки утворення. Повна мусорська совкова вакханалія.
показати весь коментар
17.08.2023 09:26 Відповісти
Перш ніж вимагати кошти треба показати результати своєї роботи, скільки прибутку отримав бюджет від їх діяльності , хто найняв їх і як він обгрунтував необхідність цієї організації - то де, де звіт про роботу?
показати весь коментар
17.08.2023 09:27 Відповісти
Ці істоти, швидше за все, ще й бронь від призову мають. Як і вся величезна "квартальна" шобла із 40-річними вгодованими кнурами.
А Зєля із сумним фейсом буде пиляти відоси про патріотизм.
показати весь коментар
17.08.2023 10:41 Відповісти
 
 