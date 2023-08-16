У Бюро економічної безпеки закінчуються гроші – просять з бюджету ще майже 1 мільярд, – ЗМІ

Станом на середину серпня Бюро економічної безпеки (БЕБ) вже майже витратило увесь свій річний бюджет.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на трьох співрозмовників серед членів парламентської ТСК по БЕБ та в уряді.

"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", – підтвердив голова Ради громадського контролю при БЕБ Тарас Котов.

За його словами, одна з причин – у розширенні штату.

"Зараз йдуть конкурси на 200 посад, це вибиває бюро за межі бюджету", – пояснює Котов.

БЕБ вже почало відправляти співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджувати неповний робочий день, йдеться у надісланому на початку червня зверненні бюро до уряду.

У цьому документі БЕБ оцінює дефіцит коштів для оплати праці на 2023 рік у 381 млн грн. Станом на 1 травня заборгованість по зарплаті в органі – 9,4 млн грн.

"Подальше наближення коштів унеможливило виплату заробітної плати працівникам у четвертому кварталі 2023 року", – зазначається у листі.

Загалом керівництво БЕБ у своєму зверненні до уряду заявляло, що поточний річний бюджет відомства у розмірі 504 млн грн покриває лише 20% потреби.

У зверненні БЕБ просить уряд ініціювати внесення змін до держбюджету на 2023 рік в частині збільшення видатків для БЕБ на загальну суму 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".

Як повідомлялося, виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров звільнився із займаної посади за згодою сторін з 14 серпня. Замість нього в.о. директора БЕБ призначено Андрія Пащука.

З 1997 по 2017 рік Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Зокрема, з 2012 року він працював у МВС на посаді заступника начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.