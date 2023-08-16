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Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту, – "Метінвест"

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метінвест,польща

Загальний обсяг експорту через польські порти скоротився на 1%, через непідготовленість інфраструктури: країні не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт.

Про це це розповів комерційний директор "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в інтерв'ю провідному польському бізнес-виданню WNP.PL

"Польща могла б отримати 70 млн тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну. Але загальний обсяг експорту через польські порти не збільшився, і навіть скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури: не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт", – пояснив Ніколаєнко.

Він розповів, що через блокаду Чорного та Азовського морів компанія "Метінвест" почала шукати нові види транспорту для експорту, але наразі альтернативні маршрути є дуже складними.

"Наразі є два маршрути. Перший – до північних портів Польщі, другий – до південних портів Румунії. Можна також скористатися хорватськими портами, але їхня потужність набагато слабша, ніж у портів в Україні, і всі логістичні питання стають набагато складнішими", – сказав Ніколаєнко.

Він пояснив: в Україні широка залізнична колія, а в Європі – вузька. Це відбивається не лише на перевантаженні, але й на зберіганні продукції. Ба більше: коли такі вантажі, як окатки або залізорудний концентрат, перевантажують грейфери, в продукцію можуть потрапити домішки, а очищення – дорогий процес. Через це лише у 2022 році компанія "Метінвест" втратила понад $19 млн.

"Маршрут через Польщу тягне за собою серйозні логістичні труднощі для нас. Минулої зими складські приміщення в польських портах були заповнені вугіллям, і завантажити нашу продукцію було неможливо. Є також проблеми зі швидкістю руху товарів – вона вдвічі менша за ту, до якої ми звикли в Україні", – наголосив Ніколаєнко.

Раніше Польща закликала ЄС допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб збільшити поставки українського зерна через Балтійське море.

Автор: Галина Ялівець
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получается УЗ работала под Ахметова лучше чем польская ЖД, но платить УЗ по рыночным европейским тарифам СКМ жаба душила. Ну зато теперь все что наэкономили, насилуя государственное майно, выложат полякам и румынам по справедливому прайсу
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16.08.2023 19:27 Відповісти
Угу. Цей прайс вдарить особисто по твоєму фейсу і фейсу інших громадян України.
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16.08.2023 19:35 Відповісти
ну то поцілуй Рената у дупу, може йому легше стане
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16.08.2023 19:51 Відповісти
Це дійство залишу тобі, як чуваку, що знається на справі !
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16.08.2023 20:01 Відповісти
Ой... тільки не треба погрожувати. По громадянам це вже давно б'є... з якого це дива заможні дядьки відправляють товар на експорт і користуються скидкою в ПДВ? Скидка на ПДВ повинна бути всередині держави - для громадян цієї держави - ліки, продукти харчування... Як в усіх цивіліз.країнах. А ми продаємо на експорт зі скидками комусь, де в людей зарплати в євро, а своїх громадян заганяємо в куток 20% ставкою та ще й з бюджету потім компенсація на податковий кредит.
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16.08.2023 23:18 Відповісти
так разве дело только в железке? Тут ключевая составляющая заблокированные порты
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16.08.2023 22:47 Відповісти
Угу, так файно УЗ працювала, що зерновики до чверті грузів недораховувалися, а на руду напіввагони в черзі тижнями чекали. Ні, просто УЗ недалеко було везти, тому всі недоліки нівелювалися. А тепер цього немає
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17.08.2023 14:02 Відповісти
десь вже зустрічалось, що проблему безпеки транспортної інфраструктури і польщі взагалі можна вирішити за умови, коли цьому сприятимуть брестська та гродненська народні республіки....адже їх територією вдало проходитиме транспортна артерія з україни до портів литви та інших прибалтійських республік
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16.08.2023 20:55 Відповісти
маємо комплексну проблему, економіка тісно пов'язана з війною... а за цим всім - корінь зла - влада, яка плює і на економіку, і до повномасштабної війни не підготувалась, як слід
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17.08.2023 10:43 Відповісти
це про що?
тут за польщу, неготову до перевезень українських товарів, наприклад, до портів
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17.08.2023 11:11 Відповісти
Так тут не про безпеку перевезень, а про те, що вони неготові до таких навантажень. І швидкість нижча
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17.08.2023 14:20 Відповісти
так тут, якщо ро швидкість, то ту з якою євросоюз вкладе гроші в транспортну мережу польщі...а проблема безпеки транспортної інфраструктури це взагалі не про безпеку перевезень...не здатна польща угробити свої мережі перенавантаженнями, тому убезпечує їх на дальніх підступах...і ставить питання перед єс за додаткові асигнування, щоб намагатись зробити йец процес можливим...
а брестська і гродненська народні республіки вже мають готову колію одинакової ширини з україною і прибалтикою...додатковим стимулом для створення таких республік є безпека східних польських кордонів...
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17.08.2023 15:17 Відповісти
"коли такі вантажі, як окатки або залізорудний концентрат, перевантажують грейфери, в продукцію можуть потрапити домішки, а очищення - дорогий процес"

Тому треба експортувати не товари з низькою ступінню переробки, а товари з високою доданою вартістю - сталі, сплави та продукцію машинобудування.
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16.08.2023 22:25 Відповісти
это все хорошо, только вот для продукции с высокой добавленной стоимостью не хватает экспортной инфраструктуры без портов. Машинами и железкой того не вывезти, что кораблями
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16.08.2023 22:39 Відповісти
Вихід такий - звільняти Україну. Будувати свої кораблі, а значить свій флот.
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16.08.2023 23:55 Відповісти
Завдання української влади робити все для підтримки промисловості і економіки в цілому. Немає сильної економіки - немає держави. Але якщо при владі антиукраїнська влада, то їй плювати на економічні інтереси України
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17.08.2023 10:41 Відповісти
В ідеалі розблоковувати українські порти, бо чужу інфраструктуру під себе не переробиш. А крім того, це також гроші які ідуть іншим країнам, а не в нашу економіку
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17.08.2023 14:22 Відповісти
 
 