Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту, – "Метінвест"
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Загальний обсяг експорту через польські порти скоротився на 1%, через непідготовленість інфраструктури: країні не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт.
Про це це розповів комерційний директор "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в інтерв'ю провідному польському бізнес-виданню WNP.PL.
"Польща могла б отримати 70 млн тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну. Але загальний обсяг експорту через польські порти не збільшився, і навіть скоротився на 1% через непідготовленість інфраструктури: не вистачає потужностей для оброблення вантажів як на кордоні, так і в портах, а сама інфраструктура розрахована на імпорт, а не на експорт", – пояснив Ніколаєнко.
Він розповів, що через блокаду Чорного та Азовського морів компанія "Метінвест" почала шукати нові види транспорту для експорту, але наразі альтернативні маршрути є дуже складними.
"Наразі є два маршрути. Перший – до північних портів Польщі, другий – до південних портів Румунії. Можна також скористатися хорватськими портами, але їхня потужність набагато слабша, ніж у портів в Україні, і всі логістичні питання стають набагато складнішими", – сказав Ніколаєнко.
Він пояснив: в Україні широка залізнична колія, а в Європі – вузька. Це відбивається не лише на перевантаженні, але й на зберіганні продукції. Ба більше: коли такі вантажі, як окатки або залізорудний концентрат, перевантажують грейфери, в продукцію можуть потрапити домішки, а очищення – дорогий процес. Через це лише у 2022 році компанія "Метінвест" втратила понад $19 млн.
"Маршрут через Польщу тягне за собою серйозні логістичні труднощі для нас. Минулої зими складські приміщення в польських портах були заповнені вугіллям, і завантажити нашу продукцію було неможливо. Є також проблеми зі швидкістю руху товарів – вона вдвічі менша за ту, до якої ми звикли в Україні", – наголосив Ніколаєнко.
Раніше Польща закликала ЄС допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб збільшити поставки українського зерна через Балтійське море.
Будь ласка, зачекайте...
тут за польщу, неготову до перевезень українських товарів, наприклад, до портів
а брестська і гродненська народні республіки вже мають готову колію одинакової ширини з україною і прибалтикою...додатковим стимулом для створення таких республік є безпека східних польських кордонів...
Тому треба експортувати не товари з низькою ступінню переробки, а товари з високою доданою вартістю - сталі, сплави та продукцію машинобудування.