Ухилення від сплати податків на 100 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру голові одеського банку

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

БЕБ не вказує назву банку, проте прокуратура Одеської області уточнює, що йдеться про в.о. голови правління однієї з банківських установ Одеси.

"Слідством встановлено, що підозрювана за звітні (податкові) періоди 2015 року від імені банківської установи уклала договори з відчуження нерухомого майна банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Такі протиправні дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 102 млн гривень", – повідомляють у прокуратурі.

У БЕБ додали, що під час проведення обшуку у помешканні очільниці банку знайшли георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тис. грн.

На підставі зібраних доказів та матеріалів судово-економічних експертиз, вказаній особі повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.