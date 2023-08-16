Націоналізація колишнього "Альфа-Банку": Частка держави у банківському секторі перевищила 53%

Частка держави в банківському секторі України після націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк") збільшилась до 53,2% за чистими активами.

Про це йдеться в серпневому огляді Національного банку України про стан банківського сектору, передає LIGA.net.

Без урахування "Сенс Банку" частка держави зменшилася б із 50,8% до 50,2%.

За депозитами фізичних осіб частка держави збільшилась з 60,4% до 65,1% (без "Сенс Банку" – 60,7%).

Загалом в Україні станом на середину серпня 2023 року нараховується 64 банки, із них п'ять державних. Найбільший з-поміж них – державний "Приватбанк", на який припадає 22,4% чистих активів банківського сектору і 36% депозитів. Для порівняння: частка "Сенс Банку" – 3% та 4,4% відповідно.

Банківський огляд стосується другого кварталу, "Сенс Банк" перекласифікували з групи банків з іноземним капіталом до групи державних уже на початку третього кварталу.

Як повідомлялося, 22 липня уряд і Національний банк завершили процедуру націоналізації Sense Bank (колишній "Альфа-Банк"). Головою правління АТ "Сенс Банк" було призначено Дмитра Кузьміна, а членами правління "Сенс Банку" після його націоналізації стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов.

20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визеачено органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками, а 5 липня увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").