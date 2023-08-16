Засуджений до 5 років в’язниці за хабар директор лісгоспу втік за кордон, – ЗМІ

Засуджений за спробу підкупити детектива НАБУ до 5,5 років позбавлення волі колишній директор державного Гутянського лісового господарства Віктор Сиса втік за кордон.

Про це повідомляє видання "Слово і діло" із посиланням на джерела в антикорупційних органах.

У лютому 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав Сису винуватим у спробі підкупу детектива НАБУ і засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас суд не став брати обвинуваченого під варту і залишив на волі, визначивши запобіжним заходом майже 5 млн грн застави.

При цьому Сису судять ще у одній справі – за заволодіння 50 млн грн коштів державного підприємства. Нещодавно ВАКС доручив НАБУ встановити місце знаходження Сиси та ще одного обвинуваченого – колишнього керівника ТОВ "НАДІ-Я" Олександра Рудніка.

За даними слідства, ексдиректор держлісгоспу Віктор Сиса та керівники підконтрольних йому товариств організували схему з продажу деревини за заниженими цінами. Впродовж 2018-2019 років за такою схемою було продано близько 15 тисяч куб. м деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн. Частина цих коштів була легалізована особами протягом 2018-2019 років через рахунки підставних фізичних осіб-підприємців під виглядом надання фінансової допомоги.

Разом із Сисою у справі також обвинувачують Олександра Диму, Олександра Рудніка, Тетяну Корнієнко та Валерія Пасічника. Корнієнко є рідною сестрою ексдиректора Гутянського лісгоспу, вона була керівником, засновником, підписантом і головним бухгалтером фірми "Стеклосервіс". Пасічник був керівником "Атлантіс С", а також є двоюрідним братом дружини Віктора Сиси.

Читайте також: Затриманого на хабарі після скарги Зеленському голову лісгоспу засудили до 5 років тюрми

Як повідомлялося, 17 лютого 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим колишнього директора держпідприємства "Гутянський лісгосп" Віктора Сису у спробі підкупу детектива НАБУ і засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак він оскаржив це рішення в апеляції.

28 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшуки у Харківській області у керівників ДП "Гутянське лісове господарство" та комерційних компаній у рамках розслідування можливих зловживань під час продажу деревини.

Перед цим під час поїздки президента Володимира Зеленського до Харківської області 17 липня того ж року директор ДП "Жовтневе лісове господарство" Руслан Чагаровський звинуватив директора конкуруючого "Гутянського лісгоспу" Віктора Сису у покриванні незаконних вирубок лісу на Харківщині.

Вже ввечері 30 жовтня Сису затримали при спробі дати хабара на суму $100 тис. детективу НАБУ. За інформацією НАБУ, затриманий пропонував хабар за вирішення питання про закриття кримінального провадження за фактом протиправного відчуження значних обсягів неврахованого майна державного підприємства у вигляді деревини та продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб'єктам господарювання.

2 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Сисі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 4,99 млн грн., після чого він вийшов під заставу.