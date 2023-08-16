Засуджений до 5 років в’язниці за хабар директор лісгоспу втік за кордон, – ЗМІ
Новини БізнесЦензор Корупція
Засуджений за спробу підкупити детектива НАБУ до 5,5 років позбавлення волі колишній директор державного Гутянського лісового господарства Віктор Сиса втік за кордон.
Про це повідомляє видання "Слово і діло" із посиланням на джерела в антикорупційних органах.
У лютому 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав Сису винуватим у спробі підкупу детектива НАБУ і засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас суд не став брати обвинуваченого під варту і залишив на волі, визначивши запобіжним заходом майже 5 млн грн застави.
При цьому Сису судять ще у одній справі – за заволодіння 50 млн грн коштів державного підприємства. Нещодавно ВАКС доручив НАБУ встановити місце знаходження Сиси та ще одного обвинуваченого – колишнього керівника ТОВ "НАДІ-Я" Олександра Рудніка.
За даними слідства, ексдиректор держлісгоспу Віктор Сиса та керівники підконтрольних йому товариств організували схему з продажу деревини за заниженими цінами. Впродовж 2018-2019 років за такою схемою було продано близько 15 тисяч куб. м деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн. Частина цих коштів була легалізована особами протягом 2018-2019 років через рахунки підставних фізичних осіб-підприємців під виглядом надання фінансової допомоги.
Разом із Сисою у справі також обвинувачують Олександра Диму, Олександра Рудніка, Тетяну Корнієнко та Валерія Пасічника. Корнієнко є рідною сестрою ексдиректора Гутянського лісгоспу, вона була керівником, засновником, підписантом і головним бухгалтером фірми "Стеклосервіс". Пасічник був керівником "Атлантіс С", а також є двоюрідним братом дружини Віктора Сиси.
Як повідомлялося, 17 лютого 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим колишнього директора держпідприємства "Гутянський лісгосп" Віктора Сису у спробі підкупу детектива НАБУ і засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак він оскаржив це рішення в апеляції.
28 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшуки у Харківській області у керівників ДП "Гутянське лісове господарство" та комерційних компаній у рамках розслідування можливих зловживань під час продажу деревини.
Перед цим під час поїздки президента Володимира Зеленського до Харківської області 17 липня того ж року директор ДП "Жовтневе лісове господарство" Руслан Чагаровський звинуватив директора конкуруючого "Гутянського лісгоспу" Віктора Сису у покриванні незаконних вирубок лісу на Харківщині.
Вже ввечері 30 жовтня Сису затримали при спробі дати хабара на суму $100 тис. детективу НАБУ. За інформацією НАБУ, затриманий пропонував хабар за вирішення питання про закриття кримінального провадження за фактом протиправного відчуження значних обсягів неврахованого майна державного підприємства у вигляді деревини та продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб'єктам господарювання.
2 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Сисі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 4,99 млн грн., після чого він вийшов під заставу.
Будь ласка, зачекайте...