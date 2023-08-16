В Україну повертається більше людей, ніж виїжджає, – Держприкордонслужба

У цьому місяці кордон України перетнуло вже майже 1,9 млн громадян, 85% із них становлять громадяни України.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, загалом пасажиропотік залишається на досить високому рівні.

При цьому кількість громадян, що зараз перетинають кордон України на в'їзд, продовжує переважати, на відміну від початку літнього сезону, коли більше осіб слідувало за кордон.

Прогнозується, що така динаміка пасажиропотоку щодо кількісних показників перетину і напрямків руху триматиметься принаймні до кінця літа.

У будні дні прикордонники оформлюють близько 120 тис. громадян на в'їзд та виїзд з України. У вихідні ця цифра може зростати до 140 тис. громадян за добу.

Половина пасажиропотоку припадає на ділянку кордону з Республікою Польща.

У Держприкордонслужбі нагадали, що в липні кордон України загалом перетнуло 3,8 млн осіб, що на 600 тис. осіб більше, ніж у червні.

Загальна інтенсивність пасажиропотоку за сім місяців цього року збільшилась на 3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

"Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, радимо обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей, на яких спостерігається менша завантаженість. Громадяни, які повертаються в Україну, інформацію щодо стану черг з території суміжних держав можуть відстежувати за посиланням", – зазначили в Держприкордонслужбі.