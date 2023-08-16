Сховища заповнені на 90%: Запаси газу у Європі наближаються до 100 мільярдів кубометрів

Рівень заповненості підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі станом на 15 серпня досягнув 90,1%.

У європейських ПСГ вже зберігається близько 96,4 млрд куб м газу, що є рекордним історичним значенням для цієї дати, повідомляє галузеве видання ExPro.

Таким чином, цілі заповнити ПСГ на 90% до листопада 2023 року, яку ставили в ЄС, досягнули на 2,5 місяці раніше визначеного терміну.

Для порівняння, у минулому році на цю дату в сховищах зберігалось на 18,2% менше газу – близько 78,9 млрд куб м, що відповідало рівню заповненості в 75,2%.

Серед країн з найбільшими сховищами найбільші запаси газу зберігаються у Німеччині – понад 21,7 млрд куб м (91,9%), Італії – 16,6 млрд куб м (90,25%), Нідерландах – 12,4 млрд куб м (92,6%) та Франції – 10,7 млрд куб м (82,9%). Саме Франція зараз найактивніше заповнює сховища, інші країни продовжують поповнювати запаси, але потужність закачування поступово знижується у зв’язку із високим рівнем запасів. При цьому ПСГ в Іспанії вже деякий час заповнені на максимум, в них зберігається 3,2 млрд куб м газу.

Враховуючи значну заповненість європейських ПСГ, компанії закачують природний газ до України.

Як повідомлялося, за даними Wall Street Journal, до початку осінньо-зимового сезону третину доступних запасів газу в українських підземних сховищах – близько 3,5 млрд кубометрів із 10 млрд – забезпечать іноземні трейдери. Зокрема, газ в Україні вже зберігають трейдери Trafigura Group, Vitol і Gunvor Group, нафтогазова компанія Shell і навіть швейцарська енергетична компанія Axpo.