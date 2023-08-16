Литва офіційно закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, а саме – "Шумскас" і "Тверячюс".

Рішення ухвалено у відповідь "на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці, запобігання контрабанді товарів", повідомляє Укрінформ із посиланням на національного мовника LRT.

Після припинення роботи на цих КПП прикордонники будуть переведені на інші пункти пропуску. Транспортні потоки будуть спрямовані на нещодавно реконструйований КПП "Мядінінкай". Там використовується рентгенівська система контролю, якої немає в двох закритих пунктах.

Зараз через КПП "Шумскас" проходить тільки легкий транспорт, через "Тверячюс" – легкий транспорт і порожній вантажний транспорт.

Читайте також: Литва запропонувала новий варіант для експорту зерна з України

Як повідомлялося, раніше керівник Служби охорони держкордону Литви Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Згодом голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в Литві вважають закриття кордону з Білоруссю лише "питанням часу".