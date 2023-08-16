З Бюро економічної безпеки звільнився другий керівник за пів року

Виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров звільнився із займаної посади за згодою сторін з 14 серпня.

Замість нього в.о. директора БЕБ призначено Андрія Пащука, повідомляє пресслужба Бюро.

Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року.

Народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк раніше повідомляв, що вже більше місяця офіційні документи БЕБ від імені керівництва почав підписувати заступник голови Андрій Пащук. При цьому в.о. голови БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач ще у липні пішли у відпустку, після завершення якої опинилися на лікарняному.

Железняк зауважував, що з 1997 по 2017 рік Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Зокрема, з 2012 року він працював у МВС на посаді заступника начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

"Як ви думаєте, хто ж ще працював там в ці роки?", – запитував Железняк, натякаючи, ймовірно, на заступника Офісу президента Олега Татарова, який у 2011-2014 роках був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.

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Як повідомлялося, з 17 квітня виконувати повноваження директора Бюро економічної безпеки почав перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров. Перед цим Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки України за власним бажанням.

Це відбулося після того, як у лютому комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики визнав незадовільною роботу керівництва Бюро економічної безпеки (БЕБ). А на початку березня у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує достроково припинити повноваження директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника та його заступників.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.