НАБУ оцінило економічний ефект від своєї діяльності за пів року у 1,7 мільярда гривень

Економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в першому півріччі становив майже 1,7 млрд грн.

"Економічний ефект від діяльності НАБУ у першому півріччі становив 1 млрд 678 млн грн. Ці цифри свідчать про те, що ми маємо значний економічний ефект, і що ця сума перевищує витрати на НАБУ, передбачені у держбюджеті", – повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Кривоноса, завдяки НАБУ і САП у першому півріччі на потреби Сил оборони було спрямовано майже 2 млрд грн.

"Ми також шукаємо резерви всередині наших інституцій, розуміючи, що маємо обмежені ресурси. Ми провели оптимізацію нашої структури – серед іншого, вивільнили додатково 20 посад і посилили ті підрозділи, які безпосередньо розслідують злочини. Також утворили новий відділ у Дніпрі. Зараз тривають конкурси на 34 посади детективів", – зазначив директор НАБУ.

Він зауважив, що НАБУ і САП комунікують із міжнародними партнерами та суспільством про необхідність посилення антикорупційної інфраструктури, зокрема збільшення кількості прокурорів САП і детективів НАБУ, утворення експертної установи при НАБУ, посилення інституційної спроможності САП тощо.

"І ми працюємо над тим, щоб нарешті реалізувати – з 2019 року це передбачено законодавством – можливість автономного незалежного прослуховування", – наголосив Кривонос.

Він висловив переконання, що в умовах повномасштабного вторгнення корупції не має місця.

"Ми домоглися значних результатів. І ми покажемо ще кращі результати", – запевнив директор НАБУ.