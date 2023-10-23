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Путін (906) Росія (11599) рубль (292) курс рубля (116)

Путін скликав термінову нараду через падіння курсу рубля, – FT

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

путін

Російський президент Володимир Путін у середу планує провести нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля.

Про це пише Financial Times із посиланням на два поінформованих джерела.

Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля. У тому числі обговорюється обов'язковий продаж валютної виручки.

Читайте також: Падіння рубля: Російський центробанк скликав екстрене засідання після критики від радника Путіна

Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні у вівторок підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор. Анонс позапланового засідання тимчасово стримав падіння рубля, однак після оголошення його результатів знецінення російської валюти відновилося.

Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
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16.08.2023 16:01
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16.08.2023 16:04
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16.08.2023 16:04
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16.08.2023 16:00 Відповісти
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16.08.2023 16:02 Відповісти
У нас зато гарно-Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%

15 черв. 2023 14:00

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів
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16.08.2023 17:16 Відповісти
Зниження НБУ учетної ставки моментально призводить до зменшення відсотків за депозитами в тому ж числі валютними та обліігаціями. Тому якорні пайщики бізнесу та політики завжди за підвищенні ставки. В НБУ зібрались представники якорних пайщиків і це їх годівниця.
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16.08.2023 18:07 Відповісти
кацап а как ты хотел во время войны? что бы кредиты были по 2 процента?
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17.08.2023 00:15 Відповісти
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16.08.2023 16:09 Відповісти
тут дійсно у буйла є підстави для хвилювання:
добича нафти та ціна на неї ростуть, а рубєль падає -
вороватий расєйський бізнес став продавати нафту по таким темним схематозам і залишати гроші в офшорах, що жодна наібуліна з її драконовськими відсотковими ставками не допоможе 😂
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16.08.2023 16:36 Відповісти
Все так,але гроші офшорах їм також потрібні для закупки по сірим схемам різні комлектуючі в основному на зброю,а високі ставки це про дорогі кредити т.я.в зв*язку з тим що на кацапів упав грошовий дощ,всі поголовно кинулись брати на все кредити.
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16.08.2023 18:40 Відповісти
Пишіть правильно "фу.***".
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16.08.2023 19:04 Відповісти
хай застрелится в прямом єфире вертухай
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16.08.2023 20:47 Відповісти
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16.08.2023 16:01 Відповісти
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16.08.2023 16:04 Відповісти
краще покажіть дізайн:
один рубель = один цент ! 😂😂😂😂
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16.08.2023 16:38 Відповісти
тобто рубєль коштує

одну американську копійку ! 😂😂
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16.08.2023 16:40 Відповісти
100500 міліонной, кацапи мають гроші возиками возити, щоб буханку хліба купити, як в африці в якійсь країні, чи в Венесуелі.
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16.08.2023 17:55 Відповісти
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16.08.2023 16:04 Відповісти
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16.08.2023 16:05 Відповісти
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16.08.2023 16:06 Відповісти
Постаріла *********, ловкость рук нєта, пора на пєнсію
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16.08.2023 16:07 Відповісти
Не треба так хвилюватися. Якщо це реальні проблеми - Захід допоможе
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16.08.2023 16:09 Відповісти
Будуть грабувати кацапів..
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16.08.2023 16:10 Відповісти
абрекі почали тікати з будов мацкви, от і скликає нараду хйЛо плєшиве..
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16.08.2023 16:16 Відповісти
Спасение курса рубля равно стоимости одного патрона в затылок недофюрера.
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16.08.2023 16:18 Відповісти
та хоч камні з неба
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16.08.2023 16:27 Відповісти
Они попали в ножницы - рубль падает катастрофически, а в условиях преобладания импорта это значит инфляция и резкий рост цен.
Единственный способ остановить рубль - повышение учетной ставки(сейчас уже 12%), а это смерть кредитной политики и значит удавка для экономики.
Влипла россия - война, санкции, крах национальной валюты.
"Дураки и дороги" для нее актуально всегда, без разницы какой "изм" на дворе
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16.08.2023 16:37 Відповісти
Да ничего им не будет, как продавали энергоресурсы, так и продают, никто не будет там шевелиться, и 100р это далеко не обвал, 200...300 возможно, но сейчас рубль корректируется и вряд ли будет падать столь ощутимо быстро что бы хоть на что то повлиять...
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16.08.2023 16:53 Відповісти
Углеводороды они сейчас в основном продают за юани и рупии(так захотел и распорядился Темнейший).
И выручка, вроде бы есть, а чтобы ею воспользоваться, надо еще раз конвертировать, а без конвертации все эти юано-рупии только куча бумаги
"Что ни делает дурак, все он делает не так..."
А Сахипзадовна реально молодец. Сколько лет она это рублевое ****** удерживала на плаву, но видно реально подошел предел его плавучести
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16.08.2023 16:59 Відповісти
Вона є справжнім профі, мабуть єдиним на даний момент, кого призначали на параші за професійними навичками. На початку повномасштабної війни хотіла у відставку, але ***** не відпустило.
Те, що зараз навіть такі спеціалісти не можуть втримати ситуацію під контролем, говорить про реальний стан речей.
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16.08.2023 17:35 Відповісти
Набиуллина как тот умный и опытный капитан яхты, которому с одной стороны надо все приказы сумасшедшего хозяина исполнить, а с другой стороны, саму яхту сохранить и на скалы не бросить.
Вот она много лет успешно лавировала, лавировала, но сейчас, кажется, все таки долавировалась. И капитан смертельно устал, и хозяин совсем умом поехал и яхта тоже начала протекать
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16.08.2023 17:54 Відповісти
Ну, ***** КГБшник, он как раз спец по удавкам, а не по экономике.
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16.08.2023 16:53 Відповісти
То наче в путлєра криша поїхала, гадить під себе в ліжко і в лікарів кидає.... а тут нараду збирає???
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16.08.2023 16:41 Відповісти
*****, скликай нараду.

Запроси алкозавра, Дугіна, Маньку, Наришкіна і бомжа з вокзалу.

Їхні однакові поради виконай і перевір.

Добий расію, ***** смердюче!
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16.08.2023 16:44 Відповісти
Так "скликав", чи все-таки "планує провести"?
Поки Бутусов не вилазить з передової, місцеві хуторяни Цензора глумляться над читачами по повній програмі!
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16.08.2023 18:04 Відповісти
Но ведь тупин говорил, что много рублей за доллар это хорошо.
О чём совещались? Стало слишком хорошо что ли?(с)
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16.08.2023 18:37 Відповісти
Надо совещаться по укреплению рубля каждый час...это будет рывок, прорыв и победа к полуночи...доллар будет 30... (с)
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16.08.2023 18:39 Відповісти
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. (Салтиков -Щедрін)
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16.08.2023 18:56 Відповісти
***** позвонило в центробанк и спрашивает ,,какой там курс загнивающего , вражеского доллара США --- в ответ ***** сказали за 1долл сша --- 1кг фублей рф --- ,,нихуя себе,, сказало ***** и отправилось в бункер , там ***** ждал шойга ,,как дела на фронте ,, спросило ***** --- наш крымский мост добивают мой фюрер , доложил фанерный фельдмаршал шойга --- нихуя себе промычал ***** --- и что нам делать казингабович , спросил ***** --- надо в тайгу , надо к чукчам , там не найдут , фиг-вам построим мой фюрер в гаагу не очень хочется мой фюрер
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16.08.2023 18:59 Відповісти
У дуб-дерева усе должно быть деревянным: - рубль деревянный, мозги деревянные, сральник - деревянный, авто(помолчу....)... Где ***** короеды? - Черненькие такие, во многости обитают в Африке, - Срочно всех в рашу! АРХ М
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16.08.2023 19:04 Відповісти
настоящий ,,новый,, русский живет в лондоне , ездит на лексусе , одевается от гуччи , отдыхает на мальдивах , нигде не работает , любит ***** , ненавидит ЕС И НАТО , любит посещать казино и сильно негодует за что ,,загнивающий,, ЗАПАД давит санкциями его историческую родину
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16.08.2023 19:09 Відповісти
Путин созвал экстренное совещание об ужесточении валютного контроля, поскольку ЦБ не смог остановить ослабление рубля - FT

По данным источников Financial Times, Путин созвал экстренное заседание в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля. На заседании планируется рассмотреть предложения Минфина об ужесточении валютного контроля.

Также, по информации FT, ведомство предлагает обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки, а также запретить выплату дивидендов и выдачу кредитов находящимся за рубежом лицам. Кроме того, Минфин хочет отменить субсидирование импорта, ввести ограничения по валютным свопам, а также сократить объем иностранной валюты, которую экспортерам можно вывозить из России.

Цєлі спіапєраціі достігнути , так Вова . ? А ще цікаво - які 80% валюти від продаж кацапи планують продавати ,, ті що залишаються за кордоном ?? Чи рупії і юані , які кацапи вторговують за нафту , і які їм в такому обсязі і нах не потрібні . ?
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16.08.2023 19:29 Відповісти
Стидна бить русскім...!
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16.08.2023 20:25 Відповісти
Голові долбобанку Ельвірі Сахіпзадовні слід готувати свій зад під 152-й калібр!
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16.08.2023 22:47 Відповісти
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17.08.2023 01:43 Відповісти
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17.08.2023 10:12 Відповісти
созывай не созывай, всё равно получишь... рубль!
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17.08.2023 10:46 Відповісти
 
 