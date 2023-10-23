Путін скликав термінову нараду через падіння курсу рубля, – FT
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Російський президент Володимир Путін у середу планує провести нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля.
Про це пише Financial Times із посиланням на два поінформованих джерела.
Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.
Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля. У тому числі обговорюється обов'язковий продаж валютної виручки.
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Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні у вівторок підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор. Анонс позапланового засідання тимчасово стримав падіння рубля, однак після оголошення його результатів знецінення російської валюти відновилося.
Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.
Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.
Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.
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15 черв. 2023 14:00
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів
добича нафти та ціна на неї ростуть, а рубєль падає -
вороватий расєйський бізнес став продавати нафту по таким темним схематозам і залишати гроші в офшорах, що жодна наібуліна з її драконовськими відсотковими ставками не допоможе 😂
один рубель = один цент ! 😂😂😂😂
одну американську копійку ! 😂😂
Единственный способ остановить рубль - повышение учетной ставки(сейчас уже 12%), а это смерть кредитной политики и значит удавка для экономики.
Влипла россия - война, санкции, крах национальной валюты.
"Дураки и дороги" для нее актуально всегда, без разницы какой "изм" на дворе
И выручка, вроде бы есть, а чтобы ею воспользоваться, надо еще раз конвертировать, а без конвертации все эти юано-рупии только куча бумаги
"Что ни делает дурак, все он делает не так..."
А Сахипзадовна реально молодец. Сколько лет она это рублевое ****** удерживала на плаву, но видно реально подошел предел его плавучести
Те, що зараз навіть такі спеціалісти не можуть втримати ситуацію під контролем, говорить про реальний стан речей.
Вот она много лет успешно лавировала, лавировала, но сейчас, кажется, все таки долавировалась. И капитан смертельно устал, и хозяин совсем умом поехал и яхта тоже начала протекать
Запроси алкозавра, Дугіна, Маньку, Наришкіна і бомжа з вокзалу.
Їхні однакові поради виконай і перевір.
Добий расію, ***** смердюче!
Поки Бутусов не вилазить з передової, місцеві хуторяни Цензора глумляться над читачами по повній програмі!
О чём совещались? Стало слишком хорошо что ли?(с)
По данным источников Financial Times, Путин созвал экстренное заседание в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля. На заседании планируется рассмотреть предложения Минфина об ужесточении валютного контроля.
Также, по информации FT, ведомство предлагает обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки, а также запретить выплату дивидендов и выдачу кредитов находящимся за рубежом лицам. Кроме того, Минфин хочет отменить субсидирование импорта, ввести ограничения по валютным свопам, а также сократить объем иностранной валюты, которую экспортерам можно вывозить из России.
Цєлі спіапєраціі достігнути , так Вова . ? А ще цікаво - які 80% валюти від продаж кацапи планують продавати ,, ті що залишаються за кордоном ?? Чи рупії і юані , які кацапи вторговують за нафту , і які їм в такому обсязі і нах не потрібні . ?