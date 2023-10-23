Путін скликав термінову нараду через падіння курсу рубля, – FT

Російський президент Володимир Путін у середу планує провести нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля.

Про це пише Financial Times із посиланням на два поінформованих джерела.

Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля. У тому числі обговорюється обов'язковий продаж валютної виручки.

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Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні у вівторок підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор. Анонс позапланового засідання тимчасово стримав падіння рубля, однак після оголошення його результатів знецінення російської валюти відновилося.

Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.