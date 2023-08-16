МОЗ готує лікарні до роботи в умовах відключення світла

Медична система України готується до роботи в умовах можливих відключень електроенергії протягом осінньо-зимового періоду, критична потреба медустанов у генераторах повністю закрита.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Наразі довозимо генератори, щоб закрити некритичну потребу, зокрема забезпечити терапевтичні відділення", – сказав міністр.

Ляшко додав, що окремої уваги потребує забезпечення безперебійним енергопостачанням пунктів базування екстреної медичної допомоги.

"Це теж один із викликів системі, але ми працюємо над цим спільно з "пунктами незламності", щоб об'єднати наявність харчування та наявність зв'язку", – сказав він.

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Водночас очільник МОЗ запевнив, що в попередній осінньо-зимовий період роботи жоден пацієнт від відключення світла не постраждав, тобто "система охорони здоров'я пройшла всі блекаути без проблем для надання медичної допомоги".

"У деяких випадках доводилося закінчувати операції без світла, але ми на ці випадки жорстко реагували та постачали дизельні або бензинові електрогенератори", – уточнив міністр.