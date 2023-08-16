Євросоюз передасть Україні та Молдові призначені для Росії та Білорусі 135 мільйонів євро
Новини БізнесЦензор Фінанси
Європейська комісія вирішила перерахувати Україні та Молдові 135 млн євро, які спочатку передбачалися для Росії та Білорусі за фінансовим Інструментом європейського сусідства й партнерства (ІЄСП).
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Загалом на 2021-2027 роки РФ та Білорусі планували спрямувати кошти за цим інструментом у межах програми Interreg NEXT – програми транскордонного співробітництва ЄС із сусідніми регіонами. Загалом на програму Interreg NEXT до 2027 року виділили 1,1 млрд євро.
Після початку повномасштабного вторгнення та запровадження європейських санкцій, у березні 2022 року ЄК призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю у програмах Interreg. Через це у ЄС вже перерозподілили 26 млн євро. Гроші, які передбачалися для Росії та Білорусі, направили на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Нове рішення перерозподіляє залишок фінансування.
"Я рада, що кошти, які ми спочатку планували на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", – наголосила єврокомісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.
Конкретно, це фінансування підтримає низку заходів, у тому числі Solidarity Lanes та розвиток транскордонних транспортних сполучень, медичних послуг, освітніх та дослідницьких проєктів, а також зміцнення інституційної спроможності органів державної влади України та Молдови.
Комісія також вирішила, що Фінляндія, Естонія, Латвія та Польща, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією та Білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg.
Будь ласка, зачекайте...