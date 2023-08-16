Іноземні трейдери газу можуть заробити $370 мільйонів на українських газосховищах, – ЗМІ

До початку осінньо-зимового сезону третину доступних запасів газу в українських підземних сховищах – близько 3,5 млрд кубометрів із 10 млрд – забезпечать іноземні трейдери.

Як пише Wall Street Journal, для них це ризик, але одночасно можливість добре заробити, передає liga.net.

Із 2022 року у Євросоюзі запровадили цільові показники заповнення газових сховищ. До 1 листопада вони мають становити 90%, але темпи закачування газу настільки високі, що цей показник або вже досягнуто, або це станеться найближчими днями. Станом на 14 серпня сховища Євросоюзу були заповнені на 89,75%.

Така ситуація може призвести до різкого зниження цін, оскільки новий газ просто не буде де зберігати.

Водночас є Україна з найбільшими у Європі, але напівпорожніми підземними газосховищами. Трейдери можуть скористатися низькими цінами, закачати газ в українські ПСГ і продати його дорожче, коли ціни виростуть.

За оцінками WSJ, потенційний прибуток з 3,5 млрд кубометрів може становити $370 млн.

За словами співрозмовників видання, газ в Україні вже зберігають трейдери Trafigura Group, Vitol і Gunvor Group, нафтогазова компанія Shell і навіть швейцарська енергетична компанія Axpo.

Головний ризик, який стоїть перед ними, – це війна. До самих сховищ Росія навряд чи зможе дістатися через значну глибину, але вона здатна пошкодити газопроводи чи компресорні станції.

Утім, оператор українських підземних газосховищ "Укртрансгаз" розглядає усі ПСГ як одну місткість. Тому навіть якщо одне з них отримає пошкодження внаслідок воєнних дій, трейдери зможуть отримати свій газ з іншого. "Ймовірність того, що всі наші підземні сховища вийдуть з ладу, будуть знищені, дуже мала", – сказав в.о. гендиректора компанії Роман Малютін.

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов додатково запевнив, що Україна не розглядає варіант з конфіскацією газу іноземних трейдерів навіть у випадку погіршення ситуації в енергетиці.

Підземні сховища, за його словами, "зараз є найбезпечнішим місцем в Україні".

Як повідомлялося, у липні трейдери з ЄС та Молдови закачали на зберігання в українські сховища 600 млн кубометрів газу.