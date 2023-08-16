Російські авіакомпанії почали возити пасажирів несправними літаками

Російські авіакомпанії перевозять пасажирів несправними літаками, оскільки вони поступово виходять з ладу через неможливість отримати якісне обслуговування і придбати потрібні запчастини.

Про один із таких випадків стало відомо після того, як Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом надання небезпечних послуг під час перевезення пасажирів авіакомпанією Red Wings, пише російська редакція Forbes.

За даними слідства, 13 серпня відповідальні за технічну експлуатацію літака особи ухвалили рішення допустити повітряне судно до польоту з Анталії (Туреччина) до Москви (аеропорт "Жуковський"), незважаючи на несправність установки, яка відповідає за систему кондиціювання та забезпечення запуску двигунів.

В результаті виникла реальна загроза безпеці життя чи здоров'ю пасажирів: у салоні літака було зафіксовано високу температуру повітря, люди перебували в таких умовах тривалий час, заявив СК РФ. На борту було 406 людей.

Слідком заявив, що в рамках розслідування буде перевірено інші можливі факти надання небезпечних послуг авіакомпанією.

Раніше голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом неналежного надання послуг Red Wings.

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Як повідомлялося, з 12 по 14 серпня російські туристи не могли вилетіти з аеропортів у низці країн рейсами цієї компанії, і пасажирам доводилося тривалий час чекати на виліт. Авіакомпанія Red Wings екстрено шукала додаткові літаки, щоб вивезти пасажирів, після виходу з ладу одразу двох повітряних суден Boeing-777. Схожі проблеми почали виникати й у інших російських авіакомпаній.

За даними російських ЗМІ, з весни 2022 авіаперевізники вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали (TLB), внаслідок чого літаки часто літають несправними. Також повідомлялося, що пілоти "Аерофлоту" почали відключати несправні гальма через неможливість їх замінити.

На початку серпня голова держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов доповів президенту Володимиру Путіну про те, що з 2025 року російські авіакомпанії почнуть втрачати іноземні літаки, оскільки лайнерам будуть необхідні "капітальні ремонти і так далі". Наразі російські перевізники змушені розбирати кілька бортів на запчастини, щоб підтримувати льотну придатність наявних машин.

За даними Росстату, у першій половині 2023 року в Росії було випущено лише два важкі цивільні літаки: один у лютому, другий – у червні. Обсяги випуску SSJ-100 утричі відстають від плану через відсутність імпортного обладнання.