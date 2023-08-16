Уряд послабив контроль за цінами на соціальні продукти

Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків", ухваленого в січні 2022 року.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 15 серпня.



Як пише Інтерфакс-Україна, згідно з розпорядженням уряду №711-р Державна служба статистики проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.



Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість, та товари протиепідемічного призначення.



Як повідомлялося, контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року.



У липні Кабінет міністрів продовжив регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, проте скоротив список. Було встановлено граничний рівень націнки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птицю (тушки курячі, чверті тушки курячої), батон та олію соняшникову рафіновану.



З переліку виключили цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого гатунку борошна), та вершкове масло жирністю 72,5%.