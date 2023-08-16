"Ми шоковані": Голова данського концерну Carlsberg прокоментував рейдерське захоплення Путіним свого бізнесу у Росії

Керівництво данського пивоварного концерну Carlsberg Group "шоковане" рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії на виконання указу Владіміра Путіна після підписання угоди про його продаж.

Про це заявив гендиректор Carlsberg Group Кєєс т’Харт, передає Reuters.

"Ми знали від самого початку, відколи оголосили про намір залишити Росію в березні минулого року, що існує величезний інтерес до бізнесу з боку людей усередині Росії. Але все ж це безпрецедентний розвиток подій", – сказав топменеджер.

Він уточнив, що керівництво компанії досі не має уявлення, як розвиватиметься ситуація.

"Технічно це не націоналізація, але наразі для нас незрозуміло, як це буде відбуватися... Ця остання подія зробить ще більш болючим вихід з Росії", – зазначив т’Харт.

Він додав, що Carlsberg не підтримує жодних контактів зі своїми співробітниками в Росії, але залишається в обмеженому контакті з російською владою.

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Як повідомлялося, 16 липня російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва, який керував цим підприємством до 2004 року. У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".

Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

При цьому данський пивоварний концерн Carlsberg Group, наприкінці червня підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ. Danone шукала покупця на 75% своїх активів у Росії з можливістю зворотного викупу.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.