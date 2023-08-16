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"Ми шоковані": Голова данського концерну Carlsberg прокоментував рейдерське захоплення Путіним свого бізнесу у Росії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

путін

Керівництво данського пивоварного концерну Carlsberg Group "шоковане" рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії на виконання указу Владіміра Путіна після підписання угоди про його продаж.

Про це заявив гендиректор Carlsberg Group Кєєс т’Харт, передає Reuters.

"Ми знали від самого початку, відколи оголосили про намір залишити Росію в березні минулого року, що існує величезний інтерес до бізнесу з боку людей усередині Росії. Але все ж це безпрецедентний розвиток подій", – сказав топменеджер.

Він уточнив, що керівництво компанії досі не має уявлення, як розвиватиметься ситуація.

"Технічно це не націоналізація, але наразі для нас незрозуміло, як це буде відбуватися... Ця остання подія зробить ще більш болючим вихід з Росії", – зазначив т’Харт.

Він додав, що Carlsberg не підтримує жодних контактів зі своїми співробітниками в Росії, але залишається в обмеженому контакті з російською владою.

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Як повідомлялося, 16 липня російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва, який керував цим підприємством до 2004 року. У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". 

Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

При цьому данський пивоварний концерн Carlsberg Group, наприкінці червня підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ. Danone шукала покупця на 75% своїх активів у Росії з можливістю зворотного викупу.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+41
Ахах, бізнес віджали. Вони території сусідніх країн віджимають, і суспільство мовчить!
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16.08.2023 14:54
+39
Ви *******? Вони гвалтують 3-хрічних дітей.
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16.08.2023 14:49
+28
Выражаю глубокую озабоченность
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16.08.2023 14:56
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Ви *******? Вони гвалтують 3-хрічних дітей.
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16.08.2023 14:49 Відповісти
грохнуть лайно }{******* харе соплі жувать
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16.08.2023 18:24 Відповісти
Геж!
У мене самого аж серце від такої несподіванки прифатило!
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16.08.2023 14:50 Відповісти
нинішній грабьож іноземних інвесторів в рашці хай буде прикладом нинішнім жадібним путінферштейністам та іх нащадкам, які ще сподіваються, що війна закінчиться і можна буде повернутись в рашку для бізнесу.

бросьте, перестаньте и забудьте !
рашка у всі часи була, є і буде зоною бєспрєдєла !

.
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16.08.2023 15:43 Відповісти
Ага, з чого б це вони заморозили, правда? Росіяни ж нічого ж не зробили... 🤭
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16.08.2023 16:57 Відповісти
мені пох, я перевагу чеському віддаю
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16.08.2023 16:59 Відповісти
Мені пох - взагалі алкоголю не вживаю.
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16.08.2023 19:07 Відповісти
Ахах, бізнес віджали. Вони території сусідніх країн віджимають, і суспільство мовчить!
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16.08.2023 14:54 Відповісти
дивують мене ці капіталісти-путінферштейністи.
в іншій ситуації за копієчку по судах затягують та удавлять, а тут мовчать.
чому не зберуться докупи і не виставлять рашці в Лондонському суді такі позови, щоб у неї від закордонної власності роги повідлітали б ?

а тому що крутяться курви, хотять хоч якусь копійчину з рашки вивести, а потім іще й повернутись с "нєзапятнаной перед рашкою репутацией" 👿
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16.08.2023 15:57 Відповісти
О можна подумати Датчани не знали які вони *******.
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16.08.2023 14:54 Відповісти
Не знали, вони думають що люди є люди,а тут маньяки чистої води..Може нарешті дійде що треба валити з того титаніка інакше втратять все.
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16.08.2023 15:15 Відповісти
авжеж, там якийсь Крим з Бамбасом в України віджали, а та ціле "пиииво" карлсберг! 👿

начебто той карлсберг насправді Син Божий Іісус Христос
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16.08.2023 15:48 Відповісти
до речі, не знав що Балтіка то карлсберг, бо моча мочою!
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16.08.2023 16:04 Відповісти
а у нас же теж ті помиї варили, зараз не бачу в магазах, чи то увагу не звертав, бо не пив те лайно, сам факт, що з накацапії тм привезли, вже значить лайно.
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16.08.2023 18:02 Відповісти
Та не може бути, хто б міг подумати.

****, ну й тупі вони там у себе на ситому Заході...
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16.08.2023 14:54 Відповісти
Не тупійші за тих хто під час війни президентом обирає Блазня. Не кажучи про те що після всієї брехні Президента-блазня ще є багато тих "розумнійших за всіх" хто його підтримаує.
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16.08.2023 15:41 Відповісти
И не тупее тех коклов, которые до 22-го года ездили на заработки в козломордию.
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16.08.2023 16:38 Відповісти
Тупіші набагато адже ці тварини європейські жили в своїй мильній бульбашці і не сприймали реальність
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17.08.2023 11:18 Відповісти
ТА. ТИ. Шо?! Й популістів-брехунів відвертих обирали?
Й армії та зброї не мають?
Й як раби працюють за їжу (8-15к/грн. Місяць ЦЕ ПРАЦЮВАТИ ЗА ЇЖУ).
Ти точно нічого ненаплутав?
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17.08.2023 23:52 Відповісти
з березня минулого року збирались...збирались...хотіли ще бабла урвати...?
ну шо урвали?
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16.08.2023 14:54 Відповісти
Приблизно як ООН.
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16.08.2023 14:55 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность
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16.08.2023 14:56 Відповісти
А чого ви шоковані? Це мордор. Будете знати як з кацапами пиво варити
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16.08.2023 14:57 Відповісти
+💯!

"варити пиво з кацапами", себто інвестувати в рашку це:

рупь за вход и пять за выход 😂

.
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16.08.2023 16:01 Відповісти
От такі "шоковані" після війни стануть у чергу отримувати компенсації від РФ.
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16.08.2023 14:59 Відповісти
Причому, будуть перші у цій черзі, попереду тих, хто дійсно постраждав. А, отримавши компенсацію, побіжать знову "робити бізнес" на кацапії.
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16.08.2023 15:04 Відповісти
Нужно думать и немного оценивать риски перед тем, как инвестировать огромные средства в страны склонные к диктатуре.
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16.08.2023 15:01 Відповісти
Скажи спасибо, шо чайком не напоили!
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16.08.2023 15:02 Відповісти
мда, чайок у путі "забористий" 😕
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16.08.2023 16:07 Відповісти
Хороша прививка - від бажання відкривати на паРаші свій бізнес . 🤣
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16.08.2023 15:04 Відповісти
Щось нагадує покупку Китаєм нашої Моторсічи. Гроши перевели, Моторсіч не перевели... а ще на пам`яті сонячна електростанція на миколаєвщині, коли один чиновник з суддями віджав у голанців ціле арендоване поле з сонячними панелями. Я може десь, щось плутаю, але про це писали навіть на цензорі. Так, що ми теж "білі та пухнасті"
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16.08.2023 15:17 Відповісти
плутаєш, уважаємий Алень, стратегічне підприємство ВПК із пивзаводом

а кітайців в Україні не буде взагалі, від слова "совсєм"
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16.08.2023 16:10 Відповісти
казліна не плутай поняття
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16.08.2023 18:03 Відповісти
Дядя Петя ты дурак?
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16.08.2023 15:05 Відповісти
Це ваша улюблена "висококульурная страна"
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16.08.2023 15:08 Відповісти
Ну ось. З такою силою потрібно йо...нути по голові, щоб порозумнішали. Хотіли бабла - мають.
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16.08.2023 15:12 Відповісти
Carlsberg підмахув-підмахував рашистам, а тепер в шоці

Російську Балтику навіть в Україні продовжував випускати змінивши лиш написи
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16.08.2023 15:14 Відповісти
...и это к вам ещё, вооружённые и бухие, освободители за б.у. унитазами не приходили.. снимайте, наконец уже, розовые очки и может быть увидите, яка то х.йня - узкий мир доставайского
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16.08.2023 15:14 Відповісти
М.Ф. Достоєвскій

Идиот Кєєс т'Харт.
Комедія в четырех частях.
Оглавление Carlsberg Group Дата написания март 2022г.
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16.08.2023 15:27 Відповісти
+💯!

засоби!
всім "западенцям", які відкривають рот про вялікую рузькую культуру, ну там музику, балет, літературу.

Грабьож - ось їх культура! 😂
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16.08.2023 16:14 Відповісти
тепер буде знати як з кацапами бізнес вести . розкажіть це тим хто хоче з кацапії санкції зняти .
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16.08.2023 15:22 Відповісти
Я глибоко стурбований цією ситуацією. Пишіть скаргу в (ООН ) спорлото
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16.08.2023 15:25 Відповісти
"Никогда такого не было - и вот опять!" (с) Виктор Черномырдин
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16.08.2023 15:26 Відповісти
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. (с)
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16.08.2023 15:26 Відповісти
Вкладати кошти у дику Московію, це або тупість, або жадібність, або ж, певніше, як перше, так і друге. Історія нічому не вчить іноземців,
Московія від початку свого існування завжди була злодійським утворенням і, розвиваючись як ракова пухлина, ніколи не поважала чужі права власності,
знищивши Новгородську республіку, московити негайно розграбували склади європейських купців з Ганзейської ліги, новгородців при цьому знищили, перетворивши на пустелю квітучу європейську міську республіку,
зрештою є недавній історично приклад, коли Ленін пограбував іноземців, оголосивши їх інвестиції націоналізацією та відмовившись повертати позичені Московії кредити, і от знову ... яка "несподіванка"
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16.08.2023 15:30 Відповісти
когда роззсияне кидают инвесторов, у инвесторов всегда круглые глаза и типа "а нас то за что".

Raiffeisenbank наверное думает что его не кинут.
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16.08.2023 15:39 Відповісти
Нехай спалять завод і активи,і кацапи хай попіл їдять
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16.08.2023 15:54 Відповісти
Це добре. Це вставляє правильні мізки.
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16.08.2023 16:05 Відповісти
Боже, бідоськи. Ну як же таке могло статися? Грабіжник, гвалтівник і убивця пивзавод віджав!
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16.08.2023 16:15 Відповісти
Та ні, ви не шоковані. Ви просто жадюжні є***ни, які просто неспроможні дивитись реально на зміни в світі.
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16.08.2023 16:34 Відповісти
Tak vam i nado !!!!!
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16.08.2023 16:41 Відповісти
дуже гарна новина. завдяки діям ***** та його придворних з паРаші втечуть навіть самі лояльні до режиму західні корпорації, яким все до жопи, окрім грошей.
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16.08.2023 17:55 Відповісти
І ось тоді коли стане багато тих яким на все крім грошей начхати - тоді прийде час ЖОПИ всім начхальникам.
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16.08.2023 19:19 Відповісти
Розовые пони столкнулись с реальностью.
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16.08.2023 18:21 Відповісти
 
 