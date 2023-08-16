Державний "Приватбанк" запустив нову послугу для бізнес клієнтів "Досьє ділової репутації", яка дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що перевірити ділову репутацію своїх українських партнерів (ĸомпанії та ФОП) можна у застосунку "Приват24 для бізнесу". Для цього у додатку потрібно перейти у меню "Послуги", обрати "Досьє ділової репутації", ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента та натиснути "Шукати".

"У вебверсії "Приват24 для бізнесу" в каталозі послуг виконайте пошук за назвою "Досьє ділової репутації", натисніть кнопку "Підключити", а далі "Відкрити". Для перегляду інформації за контрагентом введіть ЄДРПОУ або ІПН та натисніть "Шукати", – пояснили в банку.

У новій вкладці зʼявиться інформація про компанію, зокрема актуальні реєстраційні дані, наявність кредитної історії, дані про обтяження рухомого майна, заборони на участь у тендерах, податĸові дані та дані про судові справи та виĸонавчі провадження.

Також можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами.

Щоб активувати моніторинг у послузі "Досьє ділової репутації", необхідно натиснути кнопку "Налаштування моніторингу" і "Підключити". Далі натиснути кнопку "Додати компанію", ввести ЄДРПОУ або ІПН і натиснути "Додати".

Мониторинг своїх компаній та перших трьох контрагентів – безкоштовний. Про будь які зміни в досʼє контрагента клієнти отримають сповіщення на головній сторінці "Приват24 для бізнесу".