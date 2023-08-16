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зерно (1672) пшениця (168) ціни (2966) зернові (1093)

Світові ціни на пшеницю відреагували зростанням на нові атаки Росії на українські порти на Дунаї, – Bloomberg

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зерно,українське,зернові

Пшениця подорожчала на торгах у Чикаго після того, як Росія атакувала український порт "Рені" на Дунаї.

Ф'ючерси на пшеницю у середу зросли на 1,3% – до $6,37 за бушель після падіння на 6% протягом трьох останніх сесій, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Bloomberg.

Агентство нагадує, що українські річкові порти на Дунаї набувають все більшого значення для обходу блокади Москви і транспортування зерна Чорним морем, незважаючи на те, що в серпні російські безпілотники вже атакували порти на Дунаї, зокрема порт "Ізмаїл".

Водночас наразі світові ціни на пшеницю, як і раніше, приблизно на 20% нижчі після небувалих урожаїв у деяких частинах північної півкулі.

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Як повідомлялося, у ніч на 16 серпня Росія двічі атакувала портову та зернову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждали склади та зерносховища порту "Рені" на Дунаї.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня Росія вже атакувала українські порти на Дунаї, пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі та офіс "Українського дунайського пароплавства". Внаслідок цього кількість заходів суден в українські порти на Дунаї впала у 2-5 разів.

У відповідь Україна атакувала дронами порт Новоросійська. Зокрема, надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська, а також великий нафтовий танкер РФ "SIG" у Керченській протоці, який транспортував паливо для російських військ.

Після цього Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії низки російських портів на Чорному морі.

13 серпня у Міноборони РФ заявили, що турецьке суховантажне судно Sukru Okan під прапором Палау, що прямувало в порт "Ізмаїл" (Одеська обл.), не відреагувало на вимогу російських військових про примусову зупинку для огляду. Псля цього російський бойовий корабель "відкрив попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", а з вертольота на суховантажне судно висадилася група російських військових. Після завершення примусового огляду судно відпустили, однак воно змінило курс і наразі зупинилося в одному з румунських портів. У Міноборони Туреччини розпочали розслідування цього інциденту.

Автор: Михайло Орлюк
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це те зерно в портах яке бариги за безцінь скупляють в українських фермерів ????
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16.08.2023 13:44 Відповісти
оно самое, при этом цена на сент. фюты европейской бирже на 60+евро ниже прошлогодней, а паблики все дуют никак не раздуют "повышение"
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16.08.2023 14:10 Відповісти
а тобі хочеться аби взагалі не купляли? От якби таким як ти гроші за роботу не платили, а лише погодували, щоб не вмер. може б тоді дійшло щось. В ціні зерна і доставка до порту і портові витрати. І доставка забирає в середньому не менше тисячі за тону. Ти думаєш покійний Вадатурський дарма побудував річковий флот, аби Дніпром доставляти зерно у порти. По три тисячі тон перевозити зерно значно дешевше ніж по тридцять (двадцять п'ять тепер).
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16.08.2023 15:12 Відповісти
 
 