НАБУ продовжує розслідування корупції на "великому будівництві", у низці справ тривають експертизи

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) продовжує розслідування низки кримінальних проваджень, пов’язаних із так званим "Великим будівництвом", у них ще тривають експертизи. Водночас у деяких справах щодо інфраструктурних проєктів вже є підозрювані.

Про це на брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передає Інтерфакс-Україна.

"Велике будівництво" – це умовна назва справ щодо інфраструктурних проектів. У нас є низка кримінальних проваджень. Точну кількість експертиз, які призначені в рамках кожного з них, не назву, але по найбільш резонансним експертизи продовжуються. Думаю, що після отримання відповідних висновків ми зможемо говорити про причетних до цих справ осіб та про підозрюваних", – сказав директор НАБУ.

Він додав, що вже "є підозрювані у низці проваджень, які стосуються виконання інфраструктурних проектів упродовж 2020-2022 років".

"Чекаємо (завершення експертиз, – ред.). Будемо мати результат – повідомимо суспільство", – підсумував директор НАБУ.