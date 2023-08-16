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Новини Корупція
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НАБУ продовжує розслідування корупції на "великому будівництві", у низці справ тривають експертизи

Новини БізнесЦензор Корупція

будівництво,велике

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) продовжує розслідування низки кримінальних проваджень, пов’язаних із так званим "Великим будівництвом", у них ще тривають експертизи. Водночас у деяких справах щодо інфраструктурних проєктів вже є підозрювані.

Про це на брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передає Інтерфакс-Україна.

"Велике будівництво" – це умовна назва справ щодо інфраструктурних проектів. У нас є низка кримінальних проваджень. Точну кількість експертиз, які призначені в рамках кожного з них, не назву, але по найбільш резонансним експертизи продовжуються. Думаю, що після отримання відповідних висновків ми зможемо говорити про причетних до цих справ осіб та про підозрюваних", – сказав директор НАБУ.

Він додав, що вже "є підозрювані у низці проваджень, які стосуються виконання інфраструктурних проектів упродовж 2020-2022 років".

"Чекаємо (завершення експертиз, – ред.). Будемо мати результат – повідомимо суспільство", – підсумував директор НАБУ.

Автор: Михайло Орлюк
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Щось вже немає віри ні НАБУ, ні САП
Все підім"яте під ОПУ

Он Баканова вже розслідували...
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16.08.2023 14:06 Відповісти
а що вже на часі?
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16.08.2023 14:08 Відповісти
Саме зараз,поки новим асфальтом всі складові,яки використали,не сховали!
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16.08.2023 14:15 Відповісти
Зараз саме час для складаня таких експертиз!
Обстріли зробили можливим роздивитися докладно,ЩО,ТА В ЯКИЙ КІЛЬКОСТІ,ЯКОЇ ЯКОСТІ використовувалося на "великому годівництві" криворагульного зезидента та його спільників!
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16.08.2023 14:13 Відповісти
Пора вже єрмачму з найвеличнішим підором країни на гілляку..
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16.08.2023 15:53 Відповісти
Набу в долі (на%) від цього "великого (кра)будівництва". Як завжди і усюди - ніхюя з цього не буде. Це черговий плювок в лице українцям.
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16.08.2023 20:23 Відповісти
Дорога побудована при баризі рівненька як дзеркало, а відрізки, добудовані при "програмі пріЗедєнта" - стали горбаті як гармошка... (Відрізок Жмеринка-Вінниця, якщо що)
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16.08.2023 22:15 Відповісти
 
 