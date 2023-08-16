Виплати військовим зросли до 77 мільярдів на місяць, – Мінфін

За січень-липень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1640,1 млрд грн. Зокрема, у липні видатки зменшилися до 231,8 млрд гривень, порівняно із 265,1 млрд грн у червні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 15 серпня.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 669,9 млрд грн (у липні – 100,5 млрд грн) або 40,8% від загального обсягу видатків.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн. При цьому у липні ця стаття видатків зросла до 76,9 млрд грн, порівняно із 75,5 млрд грн у червні, 76,7 млрд грн – у травні, 73,7 млрд грн – у квітні, 67,3 млрд грн – у березні, 76,9 млрд грн – у лютому та 71,8 млрд грн – у січні). У другій половині 2022 року видатки на виплати військовослужбовцям були більшими, проте у лютому Міноборони скасувало доплати тим бійцям, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України.

Крім того, на оплату використання товарів і послуг з початку року витратили 406,3 млрд грн (у липні ці видатки зросли до 65,3 млрд грн) або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

276,9 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

78,6 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

304,6 млрд грн (у липні – 40,3 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:

158,6 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

105,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

92,3 млрд грн (у липні – 7,8 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу;

128,1 млрд грн (у липні – 11,3 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 7,8% від загального обсягу.

Як повідомлялося, у липні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету зросли до 136,7 млрд грн зі 133,7 млрд грн у червні, проте залишилися нижчими за показники травня і квітня – 184 млрд грн і 162,8 млрд грн відповідно.