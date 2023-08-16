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Виплати військовим зросли до 77 мільярдів на місяць, – Мінфін

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забезпечення,виплати,грошове,бойові

За січень-липень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1640,1 млрд грн. Зокрема, у липні видатки зменшилися до 231,8 млрд гривень, порівняно із 265,1 млрд грн у червні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 15 серпня.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 669,9 млрд грн (у липні – 100,5 млрд грн) або 40,8% від загального обсягу видатків.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн. При цьому у липні ця стаття видатків зросла до 76,9 млрд грн, порівняно із 75,5 млрд грн у червні, 76,7 млрд грн – у травні, 73,7 млрд грн – у квітні, 67,3 млрд грн – у березні, 76,9 млрд грн – у лютому та 71,8 млрд грн – у січні). У другій половині 2022 року видатки на виплати військовослужбовцям були більшими, проте у лютому Міноборони скасувало доплати тим бійцям, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України.

Крім того, на оплату використання товарів і послуг з початку року витратили 406,3 млрд грн (у липні ці видатки зросли до 65,3 млрд грн) або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 276,9 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • 78,6 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 304,6 млрд грн (у липні – 40,3 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:
  • 158,6 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 105,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
  • 92,3 млрд грн (у липні – 7,8 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу;
  • 128,1 млрд грн (у липні – 11,3 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 7,8% від загального обсягу.

Як повідомлялося, у липні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету зросли до 136,7 млрд грн зі 133,7 млрд грн у червні, проте залишилися нижчими за показники травня і квітня – 184 млрд грн і 162,8 млрд грн відповідно.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Може не всі зі мною погодяться, але замість півмщення виплат, краще би закупляли більше дронів на фронт-камікадзе, більше морських дронів, дронів дальної дії.
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16.08.2023 15:17
+3
Та які дрони...дорогу на Закарпатті за 600 млн будують..аж 7 км.
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16.08.2023 17:40
+2
Двічи перечитав, але не знайшов пункту видатків "Утримання шалтайболтая по 17 та його шобли".
Автор, як можна бути такими неуважним?
Це ж більше 50% бюджету!
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16.08.2023 16:37
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25 мільярдів доларів за рік....
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16.08.2023 14:17 Відповісти
Може не всі зі мною погодяться, але замість півмщення виплат, краще би закупляли більше дронів на фронт-камікадзе, більше морських дронів, дронів дальної дії.
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16.08.2023 15:17 Відповісти
Та які дрони...дорогу на Закарпатті за 600 млн будують..аж 7 км.
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16.08.2023 17:40 Відповісти
Якби ж то будували. Просто ремонтують.
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16.08.2023 20:08 Відповісти
Безкоштовно нічого не буває
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16.08.2023 15:21 Відповісти
якщо 70 мільярдів в місяць поділити на 70 тисяч в середньому (а туди входить і пенсійні відрахування) то вийде, що у нас приблизно мільйон військовослужбовців.
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16.08.2023 15:26 Відповісти
Більше, в тилу по 20-30 тисяч получають, лише голу ставку.
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16.08.2023 16:47 Відповісти
може й більше.
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17.08.2023 13:07 Відповісти
ці гроші пішли на ВСП та війських прокурорів, які отримуют гроші незалежно від місця перебування. так шо шановна влада ви уточнюйте кому ви платите.
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16.08.2023 15:30 Відповісти
Виплати зросли , а по факту военные дальше продолжают просить людей денег на операции , протези и все остальное.
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16.08.2023 16:22 Відповісти
Двічи перечитав, але не знайшов пункту видатків "Утримання шалтайболтая по 17 та його шобли".
Автор, як можна бути такими неуважним?
Це ж більше 50% бюджету!
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16.08.2023 16:37 Відповісти
Це просто кончені гниди. яйця закуповують по 17, дизель (доречі в рфії) по 80, а військовим вони пишуть в загальному обсязі.
Кількість військових зросла- то зросли і виплати, але було виплат на особу більше а стало меньше.
Кончена зе-команда вам ****@!!!
але вони продовжують шукати лохів
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16.08.2023 22:33 Відповісти
В переді...Курчат по осенірахують. Має бути результат....а от тоді побачимо,і побачиш як ти тоді заспіваєш....ще не довго лишилось.
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17.08.2023 07:51 Відповісти
Майже 300 млрд на техніку, а на дрони як збирали так і збирають. Чому б якийсь мільярд не виділити на дрони щоб люди не збирали. Або в три рази більше дронів робили. Капєц.
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17.08.2023 08:07 Відповісти
 
 