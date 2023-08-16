США готують альтернативний план для експорту українського зерна, – WSJ

Сполучені Штати ведуть переговори з Туреччиною, Україною та низкою її сусідів про розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна.

Як повідомляє The Wall Street Journal, запропонований США план передбачає збільшення можливостей для України експортувати 4 млн тонн на місяць через річку Дунай до жовтня, передає Європейська правда.

Згідно із ним, значна частина зерна буде відправлятися вниз по Дунаю і через Чорне море до прилеглих портів Румунії, а потім відправлятися далі в інші пункти призначення. Хоча цей маршрут буде повільнішим і дорожчим, він стане альтернативою "Чорноморському коридору", створеному минулого року за угодою з Росією, Туреччиною та ООН.

План зі створення альтернатив "Чорноморській зерновій ініціативі" показує, як США, Україна та європейські країни готуються до сценарію, за якого Росія не приєднається до угоди вчасно, щоб вивезти літній та осінній врожаї з України, пише видання.

"Реальність така, що Росія вирішила атакувати світові запаси продовольства, і поки вона не вирішить, що закінчила свою атаку, буде важко повернути їх назад (до "зернової угоди – ред.)", – заявив неназваний американський чиновник.

За словами офіційних осіб, зусилля, спрямовані на збільшення експортних можливостей України через Дунай, відбуваються паралельно із зусиллями Туреччини та ООН, спрямованими на те, щоб змусити Росію повернутися до "зернової угоди".

За даними співрозмовника видання, для захисту суден, що прямують в українські дунайські порти, США розглядають всі можливі варіанти, включаючи військові, але він відмовився розповісти деталі.

Як повідомлялося, Румунія у найближчий період подвоїть свої потужності з перевезення зерна з України – з 2 млн тонн на місяць до 4 млн тонн.