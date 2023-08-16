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Новини Енергетика
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Дніпро (164) Київ (4308) Укргідроенерго (234) вода (194)

В "Укргідроенерго" пояснили, чому обміліло Київське водосховище

Новини БізнесЦензор Енергетика

гес,київська

Спуск води із водосховищ Дніпра пов’язаний із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії. Тому відмітки по всіх водосховищах наразі нижчі, ніж були минулого року у цей період.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає NV.

"Це необхідність. "Енергоатом" намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на 9 енергоблоках. Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією", – зазначив він.

Сирота додав, що через спекотне літо спостерігається понаднормове споживання електроенергії.

Крім того очільник "Укргідроенерго" наголосив, що компанія подала аварійну заявку, щоб не спрацьовувати воду у Київському водосховищі, а накопичувати її.

Говорячи про ситуацію після підриву окупантами Каховської ГЕС, Сирота розповів, що у Каховському водосховищі був великий потенціал: "Ми могли спрацьовувати до 5 метрів води, порівняно з тим, що в Київському ми можемо спрацьовувати лише на метр".

Також він сказав, що Каховське водосховище покривало всі потреби у воді аграрного та промислового комплексу, і наслідки нестачі води будуть помітні навесні наступного року.

Рівень води в Дніпрі в районі Києва наразі становить сьогодні 438 сантиметри, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Ну це прикол, "понаднормове споживання" влітку. Це ж не то щоб кожен рік люди включали кондиціонери, рятуючись від +37? Цікаво, а як ми справлялися, коли війни не було, коли працювали підприємства Півдня України, коли 10 мільйонів українців ще не виїхало за кордон, а ще мільйон не сидів в окопах?
Мерзотні зелені брехунці. А може, винуватий експорт електроенергії? Бо як експорту не було, то й проблем ніяких не було, навіть з урахуванням наявності вищеназваних споживачів. Співпадіння?
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16.08.2023 12:32
+5
А чому стався дефіцит електроенергії в літній період, при такій величезні окупованій території, та 8 млн. біженців? Не тому, що аж лінії тріщать, так продають Зельониє електроенергію в ЄС?
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16.08.2023 13:05
+1
То в тебе "тріщіть" то що замість мізків !
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16.08.2023 17:00
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Ну це прикол, "понаднормове споживання" влітку. Це ж не то щоб кожен рік люди включали кондиціонери, рятуючись від +37? Цікаво, а як ми справлялися, коли війни не було, коли працювали підприємства Півдня України, коли 10 мільйонів українців ще не виїхало за кордон, а ще мільйон не сидів в окопах?
Мерзотні зелені брехунці. А може, винуватий експорт електроенергії? Бо як експорту не було, то й проблем ніяких не було, навіть з урахуванням наявності вищеназваних споживачів. Співпадіння?
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16.08.2023 12:32 Відповісти
Кондиціонери можна з лишком перекрити виробництвом сонячної енергії, чому це не робиться хз ..
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16.08.2023 15:43 Відповісти
Відповіть проста, вугільні електростанції та ЗАЕС.
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16.08.2023 18:04 Відповісти
Ой, і справді. Хіба ж можна купувати не даунбаське вугілля?
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17.08.2023 09:07 Відповісти
Добре, заведи в порт корабель з австралійський чи південноафриканським вугіллям.
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17.08.2023 11:41 Відповісти
От шкода, що люди не придумали інших способів транспортування, чи не так?
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17.08.2023 11:42 Відповісти
червоточини, пробурити тунель через центр Землі наприклад, може літаками там повозити.
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17.08.2023 11:44 Відповісти
Давай, розкажи нам як треба з Австралії чи з ПАР привезти вугілля не через море. Хочу зарядитись маячнею на день вперед. Go for it!
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17.08.2023 11:45 Відповісти
Так-так, про гіперлуп ще забули, і телепортацію марсіан.
Залізна дорога, юмористе. Найдавніша і найнадійніша з усіх варіантів.
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17.08.2023 11:46 Відповісти
Залізна дорога, з Австралії, з ПАР? Нука нука, можеш взяти мапу показати цей шлях як воно їде залізною дорогою і скинути картинкою в коментарях?
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17.08.2023 11:47 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F

шоста йде ПАР. З якої країни хочеш везти залізною дорогою? Обирай і покажи маршрут.
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17.08.2023 11:52 Відповісти
Правда необхідно робити з себе дурника в коментарях? Добре, поясню як дитині. Для прикладу, беремо Австралію, хоча поклади вугілля не тільки там є. Вугілля добувають героїчні австралійські шахтери, грузять його в -увага- грузові вагончики, які їдуть по -увага- залізній дорозі в термінали в портах. Далі героїчні портові грузчики вигружають вугілля на склади, зі складів загружають його в грузові кораблі, які пливуть наприклад в польські порти, де вже польські героїчні грузчики його розгружають в термінали, з яких воно загружається у -увага- грузові вагончики, які по -увага- залізній дорозі везуть його в Україну, щоб у тебе була електрика і ти гарно вчився, синку. Картинку не малюватиму, вибач, серед моїх численних навичок малювання немає, не зрослося якось.
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17.08.2023 11:54 Відповісти
А героїчні поляки вже побудували термінали для прийому подібного грузу в необхідній кількості? А розшрили вони свої логістичні можливості? Поясню як 10-річній дитинці, щоб ти допетрив. Чому в Києві є затори? Бо дороги не можуть пропустити таку кількість машин. А ось уяви, що це не машини, а кораблики чи вагончики в портах та вокзалах. Чи воно з кораблика просто телепортиться? =) Знаєш яка там пропускна здатність?

Приклад простий та ********, як там наш експорт зерна через ці порти, ударно йде? Я гарно вчився, моя спеціальність міжнародна економіка. І мене веселить твоє невігластво, надув такий щочки і строчиш свою х***ю як треба було порішать =)
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17.08.2023 12:00 Відповісти
Ну є затори, і що далі? Перестать їздить? Нічого, буде довше йти, але ж буде.
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17.08.2023 12:17 Відповісти
Ахахахаха. НЕ БУДЕ =) якщо порт приймати може умовно 100 кораблів в місяць, він не зможе прийняти 105! Фізично не зможе. Якщо терміналу, наприклад, зернового, нема. Пропускна здатність цього товару через порт різко падає. Саме тому всі так напрягаються по запуску наших портів, які заточені на експортуванні зерна.

Невіглас, порти Румунії, Болгарії та Польщі просто фізично неспроможні стати транспортним хабом для необхідної кількості вугілля чи деяких інших товарів. Германія не могла імпортувати необхідну кількість скрапленого газу поки не побудувала термінали для прийому в своїх портах. А по твоїй логіці вони х-ню зробили, треба було просто возити =)

Ти тупак в темі, конкретний. Неможливо експортувати / імпортувати металл, нафту, газ, зерно, воду, вугілля, великогабаритні товари і навіть людей без відповідної інфраструктури, та навіть буквально фізичного простору. Якщо порт вже займає умовно всю бухту, щоб додати новий термінал, треба знайти для цього місце і розбудувати інфраструктуру.
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17.08.2023 13:02 Відповісти
Багато житла зруйноване, промисловicть теж або не працюэ, а в них все "понаднормове". I де спекотнiсть лiта, стандартнi температури.
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16.08.2023 19:35 Відповісти
А чому стався дефіцит електроенергії в літній період, при такій величезні окупованій території, та 8 млн. біженців? Не тому, що аж лінії тріщать, так продають Зельониє електроенергію в ЄС?
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16.08.2023 13:05 Відповісти
То в тебе "тріщіть" то що замість мізків !
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16.08.2023 17:00 Відповісти
 
 