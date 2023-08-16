В "Укргідроенерго" пояснили, чому обміліло Київське водосховище
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Спуск води із водосховищ Дніпра пов’язаний із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії. Тому відмітки по всіх водосховищах наразі нижчі, ніж були минулого року у цей період.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає NV.
"Це необхідність. "Енергоатом" намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на 9 енергоблоках. Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією", – зазначив він.
Сирота додав, що через спекотне літо спостерігається понаднормове споживання електроенергії.
Крім того очільник "Укргідроенерго" наголосив, що компанія подала аварійну заявку, щоб не спрацьовувати воду у Київському водосховищі, а накопичувати її.
Говорячи про ситуацію після підриву окупантами Каховської ГЕС, Сирота розповів, що у Каховському водосховищі був великий потенціал: "Ми могли спрацьовувати до 5 метрів води, порівняно з тим, що в Київському ми можемо спрацьовувати лише на метр".
Також він сказав, що Каховське водосховище покривало всі потреби у воді аграрного та промислового комплексу, і наслідки нестачі води будуть помітні навесні наступного року.
Рівень води в Дніпрі в районі Києва наразі становить сьогодні 438 сантиметри, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.
Будь ласка, зачекайте...
Мерзотні зелені брехунці. А може, винуватий експорт електроенергії? Бо як експорту не було, то й проблем ніяких не було, навіть з урахуванням наявності вищеназваних споживачів. Співпадіння?
Залізна дорога, юмористе. Найдавніша і найнадійніша з усіх варіантів.
шоста йде ПАР. З якої країни хочеш везти залізною дорогою? Обирай і покажи маршрут.
Приклад простий та ********, як там наш експорт зерна через ці порти, ударно йде? Я гарно вчився, моя спеціальність міжнародна економіка. І мене веселить твоє невігластво, надув такий щочки і строчиш свою х***ю як треба було порішать =)
Невіглас, порти Румунії, Болгарії та Польщі просто фізично неспроможні стати транспортним хабом для необхідної кількості вугілля чи деяких інших товарів. Германія не могла імпортувати необхідну кількість скрапленого газу поки не побудувала термінали для прийому в своїх портах. А по твоїй логіці вони х-ню зробили, треба було просто возити =)
Ти тупак в темі, конкретний. Неможливо експортувати / імпортувати металл, нафту, газ, зерно, воду, вугілля, великогабаритні товари і навіть людей без відповідної інфраструктури, та навіть буквально фізичного простору. Якщо порт вже займає умовно всю бухту, щоб додати новий термінал, треба знайти для цього місце і розбудувати інфраструктуру.