Колишній очільник відділу контррозвідки ФБР зізнався в роботі на російського олігарха Дерипаску

Колишній очільник відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал визнав, що працював на російського підсанкційного олігарха Олега Дерипаску.

Як пише AP, Макгонігал визнав себе винним "у змові з метою порушення санкцій проти Росії", коли після виходу на пенсію пішов працювати до олігарха, проти якого він колись проводив розслідування.

Виступаючи в судді у Нью-Йорку, ексрозвідник повідомив, що у 2021 році отримав від Дерипаски $17 тис., щоб допомогти йому зібрати компромат на його конкурента – іншого російського олігарха.

За словами помічниці прокурора США Ребекки Делл, Макгонігал також намагався допомогти олігарху вийти із санкційного списку. Крім того, вів переговори про отримання винагороди в розмірі від $650 тис. до $3 млн за отримання файлів, що розкривають приховані активи на $500 млн, які належать бізнес-конкуренту олігарха.