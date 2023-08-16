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Із України з початку великої війни виїхали та не повернулися лише 2,4 мільйона українців, – "Опендатабот"

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біженці

Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, становить лише 2,4 млн громадян.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що за шість місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало – 7,97 млн.

"Така різниця – 230 тис. осіб – майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У другому півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України – тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають аналітики, від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них – 2,4 млн – громадяни України, решта – іноземці.

Цікаво, що у березні і квітні цього року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік – якраз у період початку літніх відпусток.

Попри все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка становила 27,5%, а протягом усього минулого року – 13,6%.

А іноземців за перше півріччя 2023 року навпаки в’їхало більше, ніж виїхало – на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го

Загалом за півтора роки, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали – 23,66 млн осіб.

Варто зазначити, що дані, які "Опендатабот" отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
******* постити новини з біженцями. Одна справа люди, які втратили все на Півдні, Півночі або Сході України, а інша - звичайне лайно, якому війна - спосіб покращити власну якість життя на крові українців.
Було б цікаво побачити реальну картину у співвідношенні: біженці - лайно. Бо як не подивишся на коло знайомих які втікли, то там суцільні міста без бойових дій і без прильотів.
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16.08.2023 10:28
+4
Дарма ви так кажете. В Україні немає міст без прильотів зараз. І біженці це не вороги тим, хто залишився. Кацапи хочуть щоб біженці були ворогами для тих хто не втік. Дуже хочуть. Не співайте в один голос з кацапами.
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16.08.2023 10:59
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відкрийте українську пастку і побачите реальність недоумки
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16.08.2023 10:25 Відповісти
Закрийте програму "біженства від війни" у Європі та Америці, і побачите реальну кількість охочих сваліть з України.
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16.08.2023 10:33 Відповісти
******* постити новини з біженцями. Одна справа люди, які втратили все на Півдні, Півночі або Сході України, а інша - звичайне лайно, якому війна - спосіб покращити власну якість життя на крові українців.
Було б цікаво побачити реальну картину у співвідношенні: біженці - лайно. Бо як не подивишся на коло знайомих які втікли, то там суцільні міста без бойових дій і без прильотів.
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16.08.2023 10:28 Відповісти
Дарма ви так кажете. В Україні немає міст без прильотів зараз. І біженці це не вороги тим, хто залишився. Кацапи хочуть щоб біженці були ворогами для тих хто не втік. Дуже хочуть. Не співайте в один голос з кацапами.
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16.08.2023 10:59 Відповісти
Можу вам півсотні міст написати в яких не було прильотів за увесь час війни. І це ми не рахуємо Закарпаття чи Буковину.
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16.08.2023 11:05 Відповісти
"люди, які втратили все на Півдні, Півночі або Сході"(С)
У вас є інформація чи класичне не читав, але засуджую?
Одна європейська країна - на оформлення 97% мерзенна вата зі сходу/півдня, здоровенні бугаї, які легко через рашку виїхали. Жлоби, без елементарного знання мов, які вуха відкусять у черзі за пайкою. Три місяці племінниця з дитиною не могла з-за них оформитись.
То не треба тут людей розділяти.
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16.08.2023 12:44 Відповісти
Так нормально, якщо мерзенна вата сваліла з України. Я дуже радий - хай тепер польща/німеччина/чехія з ними мучиться. Можна їх якось позбавити право голоса?!
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16.08.2023 16:43 Відповісти
ахахахаха це на кого розраховано??))
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16.08.2023 10:57 Відповісти
... дурень думкою багатіє...шо тут ще скажеш !?
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16.08.2023 11:01 Відповісти
О, кацапський троль уже приїхав на свою тему. Давай вже віллу свою іспанську показуй.
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16.08.2023 11:06 Відповісти
"на оформлення 97% мерзенна вата зі сходу/півдня," (c)
"То не треба тут людей розділяти"

Якось подвійними стандартами засмерділо.
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16.08.2023 16:00 Відповісти
Якщо все так добре, то чому у лідора на першому місці ще краще охороняти західні кордони на виїзд.
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16.08.2023 12:46 Відповісти
Хто зуміє пристосуватись на чужині ясно не повернеться
Багатйом нікуди буде повертатись тому залишаться
Багато людей знову не можуть різко змінити спосіб життя
То обставини их змусили виїхати /часу на роздуми не було /
Час покаже
Якщо умови життя в Уераїні будуть кращі повернеться більше
Але це мало вірогідно
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16.08.2023 13:54 Відповісти
почитайте стаью сегодняшнею , почему украинцам нужно вернутся. Это просто печаль

https://biz.censor.net/resonance/3437268/***********************************************
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16.08.2023 16:27 Відповісти
Главное слово "ЛИШЕ". Оте лише могло бы жить в Украине и платить налоги. Но власть заинтересована только в воровстве.
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16.08.2023 16:18 Відповісти
Брехня для лохів, не повернулося 8млн і ще стільки ж чекають на виїзд
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16.08.2023 16:24 Відповісти
Так, а чого одинокі дівчата зараз не виїжджають, маючи по 1-2 іноземні мови, затребувану на світовому ринку спеціальність? Просто цікава ваша теорія.
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16.08.2023 16:38 Відповісти
Це не теорія, а нажаль реальність. Ну не у всіх же спеціальність, і не всі там хочуть бути посудомийкою, і не всі можуть це зробити, багато дівчат тут сидить тому що тут їх чоловіки.
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16.08.2023 16:55 Відповісти
Взагалі не розумію...для кого та писанина !?.. вони вважають що люди там вже рахувати невміють , чи що !?... Польща 1,2 млн... офіційно. Німеччина 800 тис. Офіційні дані... Чехія ще 300 тисяч. А в інших країнах нема??... Нуль !? Цензору просто писати вже нема шо...і страдає хєрнею.
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17.08.2023 08:25 Відповісти
гораздо больше, следует учесть определённое количество которое находились в России до войны, они Тоже выехали, не все конечно, но тем не менее
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16.08.2023 19:05 Відповісти
 
 