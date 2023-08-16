Із України з початку великої війни виїхали та не повернулися лише 2,4 мільйона українців, – "Опендатабот"
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Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, становить лише 2,4 млн громадян.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що за шість місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало – 7,97 млн.
"Така різниця – 230 тис. осіб – майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У другому півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України – тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало", – йдеться у повідомленні.
Як зазначають аналітики, від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них – 2,4 млн – громадяни України, решта – іноземці.
Цікаво, що у березні і квітні цього року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік – якраз у період початку літніх відпусток.
Попри все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка становила 27,5%, а протягом усього минулого року – 13,6%.
А іноземців за перше півріччя 2023 року навпаки в’їхало більше, ніж виїхало – на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го
Загалом за півтора роки, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали – 23,66 млн осіб.
Варто зазначити, що дані, які "Опендатабот" отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.
Будь ласка, зачекайте...
Було б цікаво побачити реальну картину у співвідношенні: біженці - лайно. Бо як не подивишся на коло знайомих які втікли, то там суцільні міста без бойових дій і без прильотів.
У вас є інформація чи класичне не читав, але засуджую?
Одна європейська країна - на оформлення 97% мерзенна вата зі сходу/півдня, здоровенні бугаї, які легко через рашку виїхали. Жлоби, без елементарного знання мов, які вуха відкусять у черзі за пайкою. Три місяці племінниця з дитиною не могла з-за них оформитись.
То не треба тут людей розділяти.
"То не треба тут людей розділяти"
Якось подвійними стандартами засмерділо.
Багатйом нікуди буде повертатись тому залишаться
Багато людей знову не можуть різко змінити спосіб життя
То обставини их змусили виїхати /часу на роздуми не було /
Час покаже
Якщо умови життя в Уераїні будуть кращі повернеться більше
Але це мало вірогідно
https://biz.censor.net/resonance/3437268/***********************************************